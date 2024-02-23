Murat Gök kimdir? Gelecek Partisi Ağrı Belediye Başkan Adayı Murat Gök kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt aranıyor. 2024 Yerel Seçimleri, 31 Mart Pazar günü olacak. Ağrı Belediye Başkan Adayı Murat Gök kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Murat Gök kimdir? Gelecek Partisi Ağrı Belediye Başkan Adayı Murat Gök nereli? Detaylar haberimizdedir…

MURAT GÖK KİMDİR?

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde Gelecek Partisi Ağrı Belediye Başkan Adayı Murat Gök olmuştur.