Muğla'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 15 Nisan Muğla'da nerede deprem oldu?

Muğla'da deprem mi oldu ve Muğla'da kaç şiddetinde deprem oldu merak ediliyor. Son Dakika Muğla'da meydana deprem kaç şiddetinde olduğu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. AFAD deprem verilerine göre Muğla açıklarında kaç şiddetinde deprem oldu gündeme geliyor. Muğla'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 15 Nisan Muğla'da nerede deprem oldu? Detaylar haberimizdedir…

MUĞLA'DA DEPREM Mİ OLDU?

Muğla Datça'nın merkez üssü olduğu 4 büyüklüğünde deprem AFAD tarafından duyuruldu. Saat 09.06'da yaşanan sarsıntı çevre illerde de hissedilirken depremin derinliği 6.39 kilometre olarak kaydedildi.

MUĞLA'DA KAÇ ŞİDDETİNDE DEPREM OLDU?

Son aylarda sık sık deprem yaşanan ilçede sarsıntıyı hissedenler kısa süreli panik yaşarken yetkililerden olumsuz bir gelişme aktarılmadı.

Datça'da gece saatlerinde de bir deprem kaydedilmiş, AFAD, saat 01.21'de yaşanan sarsıntının büyüklüğünü 3.6 olarak duyurmuştu.