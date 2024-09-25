Mourinho yardımcısı istifa mı etti? Michele Salzarulo neden gitti?

Fenerbahçe'de Teknik direktör Jose Mourinho'nun ekibinde analiz sorumlusu olarak görev yapan Michele Salzarulo ile yollar ayrıldı. Ailevi sebepler nedeniyle ülkesi İtalya'ya geri dönmek isteyen Salzarulo'nun sözleşmesi feshedildi. Mourinho yardımcısı istifa mı etti?

MOURİNHO YARDIMCISI İSTİFA MI ETTİ?

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun ekibinde yer alan analiz sorumlusu Michele Salzarulo, ailevi sebepler nedeniyle ülkesi İtalya'ya geri dönmek istedi. Mourinho'nun da ayrılığa onay vermesinin ardından karşılıklı anlaşmayla sözleşmesi feshedildi.

41 yaşındaki İtalyan antrenör, Temmuz 2021'de Roma Kulübü'nde Jose Mourinho ile birlikte çalışmaya başladı ve Fenerbahçe'ye de Portekizli teknik adam ile birlikte geldi. Salzaruolo, yaklaşık 3 aylık görev süresinin ardından Fenerbahçe'den ayrıldı.