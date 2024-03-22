Brent petrol fiyatları ve döviz kuru gibi faktörler, yakıt fiyatlarını etkileyen önemli unsurlardır.Bu nedenle, petrol fiyatlarındaki ve döviz kurlarındaki değişiklikler, vatandaşlar için önemli bir konudur ve fiyatlar üzerinde doğrudan etkiye sahiptir. Motorine kaç TL indirim var? Motorine indirim mi geliyor? 22 Mart benzin ve motorin güncel fiyatlar...

MOTORİNE KAÇ TL İNDİRİM GELİYOR?

Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki düşüşlerin ardından bu sefer yakıt fiyatlarında bir indirim haberi geldi. Motorin grubunda 23 Mart Cumartesi günü itibarıyla 1 liralık bir indirim beklenmektedir. Ancak benzin fiyatlarında herhangi bir değişiklik olmayacak. Hatırlanacağı üzere, 21 Mart'ta benzinde 1 lira 34 kuruş, motorinde ise 1 lira 11 kuruş fiyat artışı yaşanmıştı. Bu nedenle, yakıt fiyatlarındaki bu indirim haberinin vatandaşlar için olumlu bir gelişme olduğu söylenebilir.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken birkaç adım izlenir:

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı Hesaplama: Bu adımda, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF (Maliyet, Sigorta ve Navlun) Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilir. Bu bilgiler kullanılarak belirli bir fiyat değişim farkı dikkate alınarak gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı belirlenir.

Rafineri Satış Fiyatı Hesaplama: Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV (Özel Tüketim Vergisi) ve EPDK (Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu) payı eklenerek KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunur.

Nihai Satış Fiyatı Belirleme: Rafineri satış fiyatına son olarak KDV (Katma Değer Vergisi) eklenerek nihai satış fiyatı oluşturulur.

Bu adımlar, benzin ve motorin gibi akaryakıt ürünlerinin fiyatlarının belirlenmesinde temel alınır. Ancak fiyatlar, zaman içinde petrol fiyatlarındaki değişikliklere, döviz kurlarındaki hareketlere ve devlet politikalarına bağlı olarak değişebilir.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

22 Mart 2024 güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 42.98 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 43.44 satılıyor.