Motorine indirim olacak mı, fiyatları düşecek mi? 20 Şubat İstanbul motorin fiyatı ne kadar? Motorin, benzin, LPG indirim fiyatları!

İstanbul akaryakıt fiyatları ve benzinin litre fiyatı sorgulanıyor. Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. Motorine indirim ne zaman olacak ve Motorin fiyatları düşecek mi merak ediliyor. Motorin, benzin indirim son dakika! Motorine indirim ne zaman olacak araştırılıyor. Motorin, benzin indirim son dakika! Motorine indirim ne zaman olacak? Motorin fiyatları düşecek mi? 20 Şubat motorin, benzin, LPG indirim fiyatları!

MOTORİNE İNDİRİM NE ZAMAN OLACAK?

Brent petrol fiyatlarında dalgalanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorine 1 lira 21 kuruş indirim gelmesi beklenirken, pompaya yansıyacak indirimle birlikte İstanbul'da motorinin litresi 43 liradan, Ankara'da ise 43 lira 79 kuruştan satılacak.

MOTORİN FİYATLARI DÜŞECEK Mİ?

Art arda gelen zamlarla keyfi iyiden iyiye kaçan araç sahiplerinin yüzünü güldürecek bir gelişme yaşanırken, bu gece yarısından itibaren motorine 1 lira 21 kuruş indirim gelmesi bekleniyor.

İSTANBUL'DA AKARYAKIT FİYATI NE KADAR?

Pompaya yansıyacak indirimle birlikte İstanbul'da motorinin litresi 43 liradan, Ankara'da ise 43 lira 79 kuruş seviyesinden satılacak.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.