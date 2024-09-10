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Motorine indirim geldi mi, kaç TL olacak? Akaryakıtta indirim var mı? Güncel Akaryakıt fiyatları!

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Akaryakıtta indirim var mı? Motorine indirim geldi mi, kaç TL olacak? Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. Peki akaryakıtta güncel durum ne, zam geldi mi?

Motorine indirim geldi mi, kaç TL olacak? Akaryakıtta indirim var mı? Brent petrol fiyatlarında dalgalanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Vatandaşlar sürekli değişen akaryakıt fiyatları ile ilgili gündemde araştırma yapıyor. İşte motorin, benzin ve LPG güncel fiyat durumu haberimizde…

MOTORİNE İNDİRİM GELDİ Mİ?

Bu gece yarısından itibaren motorine 1 lira 50 kuruş indirim gelmesi beklenirken, pompaya yansıyacak indirimle birlikte İstanbul'da motorinin litre fiyatı 41 lira 67 kuruş, Ankara'da ise 42 lira 17 kuruş olarak satılacak.

Motorine indirim geldi mi, kaç TL olacak? Akaryakıtta indirim var mı? Güncel Akaryakıt fiyatları!

9 EYLÜL 2024 AKARYAKIT FİYATLARI

09.09.2024 tarihinde akaryakıt fiyatları şu şekildeydi:

  • Kurşunsuz 95(Excellium95) TL/lt: 43,31 TL
  • Motorin TL/lt: 43,23 TL
  • Motorin (Excellium) TL/lt: 43,23 TL
  • Kalorifer Yakıtı TL/Kg: 29,66 TL
  • Fuel Oil TL/Kg: 26,98 TL
Betül Cirit
Betül Cirit
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