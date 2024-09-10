Motorine indirim geldi mi, kaç TL olacak? Akaryakıtta indirim var mı? Güncel Akaryakıt fiyatları!

Motorine indirim geldi mi, kaç TL olacak? Akaryakıtta indirim var mı? Brent petrol fiyatlarında dalgalanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Vatandaşlar sürekli değişen akaryakıt fiyatları ile ilgili gündemde araştırma yapıyor. İşte motorin, benzin ve LPG güncel fiyat durumu haberimizde…

MOTORİNE İNDİRİM GELDİ Mİ?

Bu gece yarısından itibaren motorine 1 lira 50 kuruş indirim gelmesi beklenirken, pompaya yansıyacak indirimle birlikte İstanbul'da motorinin litre fiyatı 41 lira 67 kuruş, Ankara'da ise 42 lira 17 kuruş olarak satılacak.

9 EYLÜL 2024 AKARYAKIT FİYATLARI

09.09.2024 tarihinde akaryakıt fiyatları şu şekildeydi: