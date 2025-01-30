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Morata uçak kodu ne, İstanbul'a saat kaçta inecek?

Morata uçak kodu ne, İstanbul'a saat kaçta inecek?
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Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'dan beklenmedik bir hamle geldi. Sarı-kırmızılılar, Milan'da forma giyen dünyaca ünlü yıldız forvet Alvaro Morata'yı bitirmek üzere. Peki, Morata uçak kodu ne, İstanbul'a saat kaçta inecek?

Galatasaray'dan ara transfer dönemine damga vuracak bir hamle geldi. Sarı-kırmızılıların Milan'da forma giyen İspanyol golcü Alvaro Morata'yı kadrosuna katmak üzere. Tecrübeli forvetin 31 Ocak Cuma günü (yarın) İstanbul'a gelmesi ve son görüşmelerin ardından imzayı atması bekleniyor. Peki, Morata uçak kodu ne, İstanbul'a saat kaçta inecek?

GALATASARAY'A 'EVET' DEDİ

Relevo ve Fabrizio Romano'nun haberlerine göre; Alvaro Morata, Galatasaray'ın teklifine 'evet' dedi. İki kulüp arasında operasyonda son aşamaya gelindi. Galatasaray'ın Morata'ya yıllık 6 milyon euro maaş teklif ettiği kaydedildi.

CUMA GÜNÜ İSTANBUL'A GELİYOR

Öte yandan İtalyan basınında yer alan haberlerde Galatasaray'ın Alvaro Morata'yı 31 Ocak Cuma günü (yarın) İstanbul'a getirerek transferi bitirmeyi hedeflediği kaydedildi.

Morata uçuş bilgileri henüz açıklanmadı.

SATIN ALMA OPSİYONUYLA KİRALANACAK

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberinin detayında ise, Galatasaray'ın 8 milyon euro 'zorunlu olmayan' satın alma opsiyonlu kiralama teklifi sunduğu ifade edildi ve Galatasaray'ın hem oyuncuyla hem de Milan ile anlaştığı kaydedildi.

Öte yandan La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; de satın alma opsiyonu zorunlu ve bunun bedeli 10 milyon euro olarak belirlendi.

MUTSUZ VE AYRILMAK İSTİYOR

Sezon başında Atletico Madrid'den 13 milyon euroya transfer edilen İspanyol golcü, İtalyan ekibinde istenen performansı gösteremedi. Öte yandan Morata da Milan'a uyum sağlamakta zorlandı ve takımdan ayrılmak istediğini yönetime iletti.

SEZON PERFORMANSI

32 yaşındaki golcü futbolcu, bu sezon Milan formasıyla çıktığı 25 maça çıktı. Morata, bu karşılaşmalarda 6 gol atıp 2 asist yaptı. İspanyol forvetin İtalyan ekibiyle 1 yıl opsiyon da olmak üzere 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

AVRUPA'NIN DEV KULÜPLERİNDE OYNADI

Getafe, Atletico Madrid ve Real Madrid altyapılarında oynayan Morata, Real Madrid'de profesyonel oldu. Ardından 20 miyon euro'ya Juventus'a transfer oldu ve buradaki başarılı performansının ardından 2 sezon sonra 30 milyon euro'luk geri dönüş maddesinin aktif edilmesiyle Real Madrid'e geri döndü. 2017 yazında ise 66 milyon euro karşılığı Chelsea'ye gitti.

İngiliz futboluna adapte olmakta zorlanan Morata, toplamda 51 milyon euro bedelle Atletico Madrid'e, çocukluk kulübüne geri döndü. Atletico Madrid, 2 sezon boyunca toplam 20 milyon euro karşılığı Juventus'a kiraladı. 2022'de döndüğü Atletico Madrid'de geçirdiği 2 sezonun ardından bu yaz 13 milyon euro karşılığı Milan'a transfer olmuştu.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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