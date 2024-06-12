MOLDOVA UKRAYNA MAÇI NE ZAMAN? Moldova - Ukrayna maçı hangi kanalda, saat kaçta? #9917
MOLDOVA UKRAYNA MAÇI NE ZAMAN? Moldova - Ukrayna maçı hangi kanalda, saat kaçta? Moldova ve Ukrayna arasında oynanacak olan futbol maçının tarihi ve saat bilgisi merak konusu oldu. Bu önemli karşılaşma hangi kanalda yayınlanacak, maç saat kaçta başlayacak? Tüm bu soruların yanıtları futbol severler tarafından araştırılıyor.
Avrupa Futbol Şampiyonası hazırlıkları kapsamında, E Grubu'nda yer alan Ukrayna, Moldova ile bir dostluk maçı oynayacak. Moldova - Ukrayna karşılaşmasının yayınlanacağı kanal ve maçın başlama saati futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki Moldova - Ukrayna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? MOLDOVA UKRAYNA MAÇI NE ZAMAN? Moldova - Ukrayna maçı hangi kanalda, saat kaçta?İşte Moldova - Ukrayna maçıyla ilgili ayrıntılar…
MOLDOVA UKRAYNA MAÇI NE ZAMAN?
Moldova ve Ukrayna arasındaki hazırlık maçı 11 Haziran Salı günü saat 19.00'da başlayacak, ancak yayıncı kuruluş bulunmuyor.
İşte Ukrayna'nın EURO 2024 kadrosu:
Ukrayna EURO 2024 Kadrosu
Kaleciler:
Heorhiy Bushchan
Anatoliy Trubin
Andriy Lunin
Defans Oyuncuları:
Oleksandr Svatok
Maksym Talovyerov
Valeriy Bondar
Bohdan Mykhaylichenko
Yukhym Konoplya
Oleksandr Tymchyk
Illya Zabarnyi
Vitaliy Mykolenko
Mykola Matviyenko
Orta Saha Oyuncuları:
Volodymyr Brazhko
Heorhiy Sudakov
Mykhailo Mudryk
Mykola Shaparenko
Oleksandr Zubkov
Taras Stepanenko
Viktor Tsyhankov
Ruslan Malinovskyi
Oleksandr Zinchenko
Serhiy Sydorchuk
Forvetler:
Andriy Yarmolenko
Vladyslav Vanat
Artem Dovbyk
Roman Yaremchuk