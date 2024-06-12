MOLDOVA UKRAYNA MAÇI NE ZAMAN? Moldova - Ukrayna maçı hangi kanalda, saat kaçta? #9917

Avrupa Futbol Şampiyonası hazırlıkları kapsamında, E Grubu'nda yer alan Ukrayna, Moldova ile bir dostluk maçı oynayacak. Moldova - Ukrayna karşılaşmasının yayınlanacağı kanal ve maçın başlama saati futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki Moldova - Ukrayna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? MOLDOVA UKRAYNA MAÇI NE ZAMAN? Moldova - Ukrayna maçı hangi kanalda, saat kaçta?İşte Moldova - Ukrayna maçıyla ilgili ayrıntılar…

MOLDOVA UKRAYNA MAÇI NE ZAMAN?

Moldova ve Ukrayna arasındaki hazırlık maçı 11 Haziran Salı günü saat 19.00'da başlayacak, ancak yayıncı kuruluş bulunmuyor.

İşte Ukrayna'nın EURO 2024 kadrosu:

Ukrayna EURO 2024 Kadrosu

Kaleciler:

Heorhiy Bushchan

Anatoliy Trubin

Andriy Lunin

Defans Oyuncuları:

Oleksandr Svatok

Maksym Talovyerov

Valeriy Bondar

Bohdan Mykhaylichenko

Yukhym Konoplya

Oleksandr Tymchyk

Illya Zabarnyi

Vitaliy Mykolenko

Mykola Matviyenko

Orta Saha Oyuncuları:

Volodymyr Brazhko

Heorhiy Sudakov

Mykhailo Mudryk

Mykola Shaparenko

Oleksandr Zubkov

Taras Stepanenko

Viktor Tsyhankov

Ruslan Malinovskyi

Oleksandr Zinchenko

Serhiy Sydorchuk

Forvetler:

Andriy Yarmolenko

Vladyslav Vanat

Artem Dovbyk

Roman Yaremchuk