Miraç Kandili anlamlı, dualı, sureli ve resimli mesajları! Miraç Kandili mesajları ve görselleri!

Andolsun, Allah'ın rasûlünde sizin için, Allah'a ve âhiret gününe kavuşmayı umanlar için ve Allah'ı çok ananlar için güzel bir örnek vardır." (Ahzâb, 21)Yüce Mevla'dan üç ayların ve bu mübarek gecenin bereket ikliminin insanlığın hidayetine, barış ve huzuruna vesile olmasını dilerim. Miraç Kandiliniz mübarek olsun.