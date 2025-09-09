Milli Piyango sonuçları açıklandı! Milli Piyango kazanan rakamlar! 5 Eylül Salı Milli Piyango sonuç sorgulama!

Milli Piyango sonuçları duyuruldu! 5 Eylül Salı günü yapılan çekilişin sonuçları vatandaşlar tarafından heyecanla takip ediliyor. Birçok kişi "kazanan numaralar ne oldu, ikramiye kime çıktı, ödül tutarı ne kadar?" sorularına yanıt arıyor. Büyük ikramiyenin tutarı ve devretme durumu araştırılırken, işte 5 Eylül 2025 Milli Piyango çekilişinin canlı takip sayfası ve sonuçları öğrenme yöntemleri!

MİLLİ PİYANGO BİLETİ NASIL ALINIR?

Milli Piyango tamamen şansa dayalı bir oyundur. Önceden basılan biletler üzerinde 0'dan 9'a kadar rakamların sıralanmasıyla oluşan numaralar bulunur. Oyuna katılmak için tam, yarım veya çeyrek bilet tercih edebilir ve seçtiğiniz bilet türüne göre ikramiye kazanabilirsiniz.

Bilet satın almak için Milli Piyango Online'ın resmi internet sitesini, mobil uygulamasını ya da yetkili satış bayilerini kullanabilirsiniz.

NASIL KAZANILIR?

Biletinizde yer alan numaralar, çekiliş sırasında küreden çıkan rakamlarla eşleşirse ikramiye kazanırsınız. İkramiyeler farklı kategorilere göre dağıtılır:

• Amorti: Çekilişte belirlenen iki amorti rakamından biri biletinizin son hanesiyle eşleşirse, bilet bedelini geri alırsınız.

• Teselli İkramiyesi: Büyük ikramiyeyi kazanan numaradan sadece tek hanede farklı olan biletler için verilen ödüldür.

• İkramiye Kategorileri: Son hanesi çekilişte çıkan numarayla aynı olan biletler, ilgili ikramiyeyi kazanır.

Bilet türüne göre kazanılan ikramiye değişir. Tam bilette ikramiyenin tamamı alınırken, yarım bilette yarısı, çeyrek bilette ise dörtte biri kazanılır.

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

5 Eylül 2025 tarihli Milli Piyango çekiliş sonuçları: