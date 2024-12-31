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600 milyonluk büyük ikramiye üç çeyrek bilete çıktı: İşte şanslı numara
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Milli Piyango bilet sorgulama linki 2025!

Milli Piyango bilet sorgulama linki 2025!
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Yeni yıla Milli Piyango bileti alarak girenler, heyecanla Milli Piyango'nun çekilmesini bekliyor. Büyük ikramiye bugün açıklanacak. İşte, Milli Piyango bilet sorgulama linki 2025

Milli Piyango çekiliş sonuçları ve yılbaşı bilet sorgulama ekranı 31 Aralık 2024 akşamının en çok merak edilen konularından birisi oldu. İşte, Milli Piyango bilet sorgulama linki 2025!

2025 MİLLİ PİYANGO YILBAŞI İKRAMİYELERİ NE KADAR?

2025 Yılbaşı Özel Çekiliş Sonuçlarıyla 600 Milyon TL'lik büyük ikramiyenin yanında bu yıl 60 Milyon TL, 6 Milyon TL, 1,5 Milyon TL, 1 Milyon TL, 100 Bin TL, 50 Bin TL, 25 Bin TL, 10 Bin TL, 6 Bin TL, 4 Bin TL, 1,8 Bin TL, 1,2 Bin TL ve 600 TL kazanan numaralar ile amorti kazanan numaralar da belli olacak.

İŞTE ŞANSLI NUMARA

Bu yıl büyük ikramiye 3 çeyrek bilete çıktı.

İşte kazandıran numara: 1052448

ŞANSLI KİŞİLERİN ŞEHİRLERİ DE BELLİ OLDU

Üç çeyrek bilete çıkan büyük ikramiyenin şanslı kişilerin şehirleri de belli oldu. Büyük ikramiyenin çıktığı il ve ilçeler şöyle: Bursa/Osmangazi, Antalya/Muratpaşa, İzmir Bergama.

6 MİLYON TL KAZANAN NUMARALAR

2432263

2432263

3864413

4063986

4821966

5355909

7149626

7755558

8142779

8509287

8873296

60 MİLYON TL KAZANAN NUMARALAR

1223970

5234525

MİLLİ PİYANGO BİLET SORGULAMA LİNKİ VAR MI?

Milli Piyango yılbaşı çekilişi 31 Aralık 2024 Salı akşamı saat 18.30'da başladı ve saat 23.30'a kadar devam edecek. Milli Piyango büyük ikramiye çekilişi Milli Piyango çekilişi TV YouTube kanalı ve Milli Piyango Online üzerinden canlı olarak izlenebilecek.

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Osman DEMİR
Osman DEMİR
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