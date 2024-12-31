Milli Piyango bilet sorgulama linki 2025!
Yeni yıla Milli Piyango bileti alarak girenler, heyecanla Milli Piyango'nun çekilmesini bekliyor. Büyük ikramiye bugün açıklanacak. İşte, Milli Piyango bilet sorgulama linki 2025
Milli Piyango çekiliş sonuçları ve yılbaşı bilet sorgulama ekranı 31 Aralık 2024 akşamının en çok merak edilen konularından birisi oldu. İşte, Milli Piyango bilet sorgulama linki 2025!
2025 MİLLİ PİYANGO YILBAŞI İKRAMİYELERİ NE KADAR?
2025 Yılbaşı Özel Çekiliş Sonuçlarıyla 600 Milyon TL'lik büyük ikramiyenin yanında bu yıl 60 Milyon TL, 6 Milyon TL, 1,5 Milyon TL, 1 Milyon TL, 100 Bin TL, 50 Bin TL, 25 Bin TL, 10 Bin TL, 6 Bin TL, 4 Bin TL, 1,8 Bin TL, 1,2 Bin TL ve 600 TL kazanan numaralar ile amorti kazanan numaralar da belli olacak.
İŞTE ŞANSLI NUMARA
Bu yıl büyük ikramiye 3 çeyrek bilete çıktı.
İşte kazandıran numara: 1052448
ŞANSLI KİŞİLERİN ŞEHİRLERİ DE BELLİ OLDU
Üç çeyrek bilete çıkan büyük ikramiyenin şanslı kişilerin şehirleri de belli oldu. Büyük ikramiyenin çıktığı il ve ilçeler şöyle: Bursa/Osmangazi, Antalya/Muratpaşa, İzmir Bergama.
6 MİLYON TL KAZANAN NUMARALAR
2432263
2432263
3864413
4063986
4821966
5355909
7149626
7755558
8142779
8509287
8873296
60 MİLYON TL KAZANAN NUMARALAR
1223970
5234525
MİLLİ PİYANGO BİLET SORGULAMA LİNKİ VAR MI?
Milli Piyango yılbaşı çekilişi 31 Aralık 2024 Salı akşamı saat 18.30'da başladı ve saat 23.30'a kadar devam edecek. Milli Piyango büyük ikramiye çekilişi Milli Piyango çekilişi TV YouTube kanalı ve Milli Piyango Online üzerinden canlı olarak izlenebilecek.
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