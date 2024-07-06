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Milli maç neden şifreli? TRT 1 şifre, frekans bilgisi nedir? TRT 1 neden açılmıyor?

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UEFA Euro 2024 maçında bu akşam Türkiye-Hollanda karşı karşıya gelecek. TRT 1 ekranlarında yayınlanacak olan Milli maç neden açılmıyor ve TRT 1 frekans bilgisi nedir soruları gündeme geliyor. Peki, TRT 1 şifre, frekans bilgisi nedir?

Milli maç neden şifreli? TRT 1 ekranlarında yayınlanan Euro 2024 Türkiye- Hollanda maçını izlemek isteyenler Türkiye-Hollanda maçı ne zaman, saat kaçta olacağını ve TRT 1 frekansı, şifre bilgilerini araştırıyor. Milli maç neden şifreli? TRT 1 şifre, frekans bilgisi nedir? TRT 1 neden açılmıyor? Detaylar haberimizdedir…

MİLLİ MAÇ NEDEN ŞİFRELİ?

Uydu: TÜRKSAT 4A

Frekans: 11794

Polarizasyon: V Dikey

Sembol Oranı: 30.000

FEC: 3/4

TRT, EURO 2024 maçlarının, Türkiye sınırları içinde daha kaliteli ve kesintisiz izlenebilmesi için frekans bilgilerinin güncellenmesi gerektiği uyarısı yaptı. Duyuruda, TRT HD Türkiye kapsaması Türksat frekans olarak, "Uydu; Türksat 4A, Frekans;11794, Polarizasyon; V (Dikey), Sembol Oranı; 30000, FEC; 3/4" bilgileri paylaşıldı.

Milli maç neden şifreli? TRT 1 şifre, frekans bilgisi nedir? TRT 1 neden açılmıyor?

TRT 1 FREKANS GÜNCELLEMESİ NASIL YAPILIR?

TRT 1 kanalının Türksat uydusundaki frekans bilgilerini güncellemek için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:

Uydu Alıcısını Açın: Televizyonunuz ve uydu alıcınızın açık olduğundan emin olun.

Uydu Alıcısı Menüsüne Girin: Uzaktan kumandanızdaki "Menü" tuşuna basarak uydu alıcısının menüsüne girin.

Kanal Ayarları veya Kurulum Menüsü: Menüde "Kanal Ayarları", "Kurulum" veya benzeri bir seçeneği bulun ve bu seçeneğe girin.

Frekans Ekleme veya Güncelleme: Bu menüde "Frekans Ekleme" veya "Frekans Güncelleme" seçeneğini bulun.

TRT 1 Frekans Bilgilerini Girin: Aşağıdaki frekans bilgilerini doğru bir şekilde girin:

Frekans: 11794 MHz

Polarizasyon: V (Dikey)

Sembol Oranı (Symbol Rate): 30000

FEC: 3/4

Taramayı Başlatın: Frekans bilgilerini girdikten sonra "Tara", "Arama Yap" veya benzeri bir seçeneğe basarak kanalları tarayın.

Kaydedin ve Çıkın: Tarama işlemi tamamlandıktan sonra bulunan kanalları kaydedin ve menüden çıkın.

Bu adımları takip ederek TRT 1 kanalının frekans bilgilerini güncelleyebilirsiniz. Eğer bu adımlar uydu alıcınızın menüsünde farklılık gösteriyorsa, uydu alıcınızın kullanım kılavuzunu inceleyebilir veya müşteri hizmetlerinden destek alabilirsiniz.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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