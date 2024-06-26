Milli maç ne zaman? Türkiye milli maçı bugün mü? Türkiye-Çekya maçı ne zaman?
A Milli Futbol Takımı ile Çekya karşı karşıya geleceği UEFA Euro 2024 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğu araştırılıyor. Milli maç ne zaman ve Türkiye maçı bugün mü merak ediliyor. Peki, Türkiye-Çekya maçı ne zaman?
Milli maç ne zaman ve Türkiye milli maç bugün mü soruları gündeme geliyor. UEFA Euro 2024 maçında Türkiye ile Çek Cumhuriyeti karşı karşıya geliyor. Türkiye-Çekya maçı hangi kanalda, şifresiz izlenir mi merak ediliyor. Türkiye-Çekya maçı ne zaman, saat kaçta? Detaylar haberimizdedir…
MİLLİ MAÇ NE ZAMAN?
- 4 Haziran 2024 İtalya-Türkiye Maçı: 0-0
- 10 Haziran 2024 Polonya-Türkiye Maçı: 2-1
- 18 Haziran 2024 Türkiye-Gürcistan Maçı: 3-1
- 22 Haziran 2024 Türkiye-Portekiz Maçı: 0-3
- 26 Haziran 2024 Çek Cumhuriyeti-Türkiye Maçı
TÜRKİYE-ÇEK CUMHURİYETİ MAÇI NE ZAMAN?
Çekya-Türkiye Maçı, 26 Haziran Çarşamba günü oynanacak. UEFA Euro 2024 Çekya-Türkiye Maçı, saat 22:00 başlayacak.
EURO 2024 F GRUBU GÜNCEL PUAN DURUMU NEDİR?
Portekiz 6 puan
Türkiye 3 puan
Çekya - 1 puan
Gürcistan 1puan