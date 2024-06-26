Milli maç ne zaman? Türkiye milli maçı bugün mü? Türkiye-Çekya maçı ne zaman?

Milli maç ne zaman ve Türkiye milli maç bugün mü soruları gündeme geliyor. UEFA Euro 2024 maçında Türkiye ile Çek Cumhuriyeti karşı karşıya geliyor. Türkiye-Çekya maçı hangi kanalda, şifresiz izlenir mi merak ediliyor. Türkiye-Çekya maçı ne zaman, saat kaçta? Detaylar haberimizdedir…

MİLLİ MAÇ NE ZAMAN?

4 Haziran 2024 İtalya-Türkiye Maçı: 0-0

10 Haziran 2024 Polonya-Türkiye Maçı: 2-1

18 Haziran 2024 Türkiye-Gürcistan Maçı: 3-1

22 Haziran 2024 Türkiye-Portekiz Maçı: 0-3

26 Haziran 2024 Çek Cumhuriyeti-Türkiye Maçı

TÜRKİYE-ÇEK CUMHURİYETİ MAÇI NE ZAMAN?

Çekya-Türkiye Maçı, 26 Haziran Çarşamba günü oynanacak. UEFA Euro 2024 Çekya-Türkiye Maçı, saat 22:00 başlayacak.

EURO 2024 F GRUBU GÜNCEL PUAN DURUMU NEDİR?

Portekiz 6 puan

Türkiye 3 puan

Çekya - 1 puan

Gürcistan 1puan