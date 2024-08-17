Milan Torino maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? Milan Torino ŞİFRESİZ CANLI izleme linki var mı?

Milan Torino maçı hangi kanalda? Milan Torino maçına saatler kaldı. Maç öncesi Milan Torino maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Milan Torino maçını hangi kanal veriyor? İşte Milan Torino maçı yayın bilgisi haberimizde!

MİLAN TORİNO MAÇI HANGİ KANALDA?

Milan Torino maçı S Sports'tan canlı olarak yayınlanacak. Milan Torino maçını S Sports'tan şifresiz izleyebilmeniz için S Sports kullanıcısı olmanız gerekmektedir. S Sports kullanıcıları bu akşamki Milan Torino maçını şifresiz izleyebilecekler.

Milan ile Torino arasındaki İtalya Serie A maçı, S Sport Plus, CBC Sport, S Sport 2 kanallarından canlı maç izlenebilecek.

MİLAN TORİNOMAÇI SAAT KAÇTA?

Milan Torino maçı bugün saat 21:45'te başlayacak.

MİLAN TORİNO İLK 11 BELLİ OLDU MU?

Milan Torino maçı 11'leri henüz belli olmadı. İlk 11'lerin maçın başlama saatine 1 saat kala açıklanması bekleniyor.

MİLAN TORİNO MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Milan Torino maçı, Milano'da, Giuseppe Meazza Stadyumu'nda oynanacak.