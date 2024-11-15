Eski dünya ağırsiklet boks şampiyonu Mike Tyson'ın dini inancı, uzun yıllardır merak konusu olmuştur. Tyson'ın Müslüman olup olmadığı hakkında çeşitli spekülasyonlar ve tartışmalar dolaşıyor. Bazı kaynaklar, Tyson'ın İslamiyet'i kabul ettiğini ve bu dini inancı hayatının bir parçası haline getirdiğini belirtiyor. Peki, Mike Tyson Müslüman mı? Mike Tyson'ın lakabı nedir? Detaylar haberimizde...

MIKE TYSON MÜSLÜMAN MI?

Tyson, 1992 yılında hapse girmeden önce İslamiyet'e geçiş yaptı. Hapiste olduğu dönemde, kendisine İslam dini hakkında eğitim verildi ve bu süreçte Müslüman olmaya karar verdi. Tyson, İslam'ı kabul ettikten sonra "Malik Abdul Aziz" adını aldı, ancak daha sonra ismini yine "Mike Tyson" olarak değiştirdi. Tyson, Müslümanlık inancını açıkladığı pek çok röportajında, dinin hayatında büyük bir dönüşüm sağladığını ve ona huzur verdiğini belirtti.

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MIEK TYSON'IN LAKABI NEDİR?

Tyson, İslam'a geçtikten sonra "Malik Abdul Aziz" adını almış ancak daha sonra ismini Mike Tyson olarak değiştirmiştir. Bununla birlikte, Tyson, İslam'ın hayatına getirdiği olumlu değişiklikleri ve manevi huzuru sıkça dile getirmiştir.