Üye Girişi
Haberler

Mike Tyson Jake Paul maçı ne zaman, hangi kanalda?

Mike Tyson Jake Paul maçı ne zaman, hangi kanalda?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

YouTuber Jake Paul ile eski ağır siklet şampiyonu Mike Tyson arasındaki müsabakaya kısa bir süre kaldı. Peki, Mike Tyson Jake Paul maçı ne zaman, hangi kanalda?

Boks dünyası, YouTuber Jake Paul ile eski ağır sıklet şampiyonu Mike Tyson arasındaki karşılaşma için geri sayıma başladı. Jake Paul ile Mike Tyson'ın karşılaşacağı profesyonel ağır sıklet boks müsabakası gündem oldu. Peki, Mike Tyson Jake Paul maçı ne zaman, hangi kanalda?

MİKE TYSON JAKE PAUL MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Boks dünyası, YouTuber Jake Paul ile eski ağır sıklet şampiyonu Mike Tyson arasındaki karşılaşma için geri sayıma başladı. Jake Paul ile Mike Tyson'ın karşılaşacağı profesyonel ağır sıklet boks müsabakası, 16 Kasım Cumartesi günü TSİ 04.00'te başlayacak ve dijital yayın platformu Netflix'ten canlı yayımlanacak.

Sporseverlerin merakla beklediği karşılaşma, Amerikan Futbolu Ligi (NFL) takımlarından Dallas Cowboys'a da ev sahipliği yapan, Teksas eyaletine bağlı Arlington şehrindeki 80 bin kişilik AT&T Stadı'nda gerçekleştirilecek.

MİKE TYSON KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Michael Gerard Tyson, 30 Haziran 1966'da Brooklyn, New York'ta Jimmy Kirkpatrick ve Lorna Tyson çiftinin çocuğu olarak dünyaya geldi.

1985-2005 yıllarında boks kariyerini sürdüren Mike Tyson, 1987 yılından 1990'a kadar dünyanın tek ağır sıklet şampiyonu unvanını elinde tuttu. Aynı zamanda en genç ağır sıklet boks şampiyonu oldu.

Tyson 1997 yılında çıktığı bir maç sırasında rakibi Evander Holyfield'ın kulağını ısırmasıyla o dönem çok konuşulmuştu. 2005'te boksu bırakan Tyson birkaç film ve TV şovunda yer aldı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Ankara Büyükşehir Belediyesinin konser skandalına ilişkin inceleme başlatıldı

Ankara Büyükşehir'in konser skandalına inceleme

 Antalya'da sahte doktor VIP araçla kaçak ve seyyar estetik merkezi kurmuş

Eşi benzeri görülmemiş skandal! Sahte doktor, VIP araçla mobil hizmet vermiş

 Antalya'da ölü bulunan kardeşlerle ilgili korkunç şüphe

Antalya'da ölü bulunan kardeşlerle ilgili korkunç şüphe
5 evladını kaybeden annenin kabarık suç kaydı dikkat çekti

5 evladını kaybeden annenin kabarık suç kaydı dikkat çekti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

İnci Başaran neden öldü? 2025 resmi tatiller! 2025'te hangi günler tatil? Muhammed Salah Galatasaray'a gelecek mi? Batshuayi'yi dolandırıldı mı? Çarşamba günü hangi diziler var? 13 Kasım Çarşamba TV'de bu akşamki diziler! BUGÜN MAÇ YOK MU? 13 Kasım günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? Galatasaray Wolfsburg maçı hangi kanalda? Mike Tyson Jake Paul maçı ne zaman, hangi kanalda? Yasemin Gündoğan kim? Almanya Yasemin Gündoğan olayı nedir? Hakan Keleş kimdir? Hakan Keleş hangi takımları çalıştırdı? Till Lindemann İstanbul konseri ne zaman, nerede? Rammstein konseri ne zaman?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.