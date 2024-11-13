Mike Tyson Jake Paul maçı ne zaman, hangi kanalda?

Boks dünyası, YouTuber Jake Paul ile eski ağır sıklet şampiyonu Mike Tyson arasındaki karşılaşma için geri sayıma başladı. Jake Paul ile Mike Tyson'ın karşılaşacağı profesyonel ağır sıklet boks müsabakası gündem oldu. Peki, Mike Tyson Jake Paul maçı ne zaman, hangi kanalda?

MİKE TYSON JAKE PAUL MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Boks dünyası, YouTuber Jake Paul ile eski ağır sıklet şampiyonu Mike Tyson arasındaki karşılaşma için geri sayıma başladı. Jake Paul ile Mike Tyson'ın karşılaşacağı profesyonel ağır sıklet boks müsabakası, 16 Kasım Cumartesi günü TSİ 04.00'te başlayacak ve dijital yayın platformu Netflix'ten canlı yayımlanacak.

Sporseverlerin merakla beklediği karşılaşma, Amerikan Futbolu Ligi (NFL) takımlarından Dallas Cowboys'a da ev sahipliği yapan, Teksas eyaletine bağlı Arlington şehrindeki 80 bin kişilik AT&T Stadı'nda gerçekleştirilecek.

MİKE TYSON KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Michael Gerard Tyson, 30 Haziran 1966'da Brooklyn, New York'ta Jimmy Kirkpatrick ve Lorna Tyson çiftinin çocuğu olarak dünyaya geldi.

1985-2005 yıllarında boks kariyerini sürdüren Mike Tyson, 1987 yılından 1990'a kadar dünyanın tek ağır sıklet şampiyonu unvanını elinde tuttu. Aynı zamanda en genç ağır sıklet boks şampiyonu oldu.

Tyson 1997 yılında çıktığı bir maç sırasında rakibi Evander Holyfield'ın kulağını ısırmasıyla o dönem çok konuşulmuştu. 2005'te boksu bırakan Tyson birkaç film ve TV şovunda yer aldı.