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Mike Tyson-Jake Paul maç bileti ne kadar?

Mike Tyson-Jake Paul maç bileti ne kadar?
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Mike Tyson-Jake Paul maç bileti ne kadar? Boks dünyasının iki ismi Mike Tyson ve Jake Paul'un karşı karşıya geleceği maçın bilet fiyatları merak konusu oldu. Bu büyük maçın bilet fiyatları hakkında detaylar ve maç hakkında bilinmesi gerekenler haberimizde yer alıyor.

Boks dünyasının iki popüler ismi Mike Tyson ve Jake Paul'un karşı karşıya geleceği bu büyük maç, hem boksseverlerin hem de spor dünyasının gündeminde yer alıyor. İkili arasındaki bu karşılaşma, Tyson'ın efsanevi geçmişi ve Paul'un sosyal medya ünlüsü olarak boks kariyerine hızlı girişi nedeniyle büyük bir ilgi uyandırıyor. Bilet fiyatları ise bu heyecan verici karşılaşmayı canlı izlemek isteyenler için merak konusu oldu. Peki, Mike Tyson-Jake Paul maç bileti ne kadar? Detaylar haberimizde...

MIKE TYSON-JAKE PAUL BOKS MAÇI BİLETİ NE KADAR?

Teksas'taki 80 bin kişilik statta gerçekleştirilecek olan boks karşılaşmasında ring kenarındaki koltukların fiyatı ise 10-50 bin dolar arasında değişiyor. Öte yandan bilet satışlarının şu anda 9 milyon dolarlık rekoru kırdığı belirtiliyor. Daily Mail'de yer alan habere göre, Mike Tyson-Jake Paul dövüşünde iki boksöre 80 milyon dolar dağıtılacak. Haberde ödülün iki boksöre eşit dağıtılacağı konuşulurken, Mike Tyson'ın sadece 20 milyon dolarlık kısmı alabileceği de öne sürüldü. Jake Paul'un dövüşü kazanması durumunda 40 milyon doların sahibi olacağı iddia ediliyor. Resmi bir açıklama yapılmasa da Ağustos ayında konuşan Paul, "40 milyon dolar kazanmak ve bir efsaneyi nakavt etmek için buradayım. Başka hiçbir şey umurumda değil" demişti.

Mike Tyson-Jake Paul maç bileti ne kadar?

MIKE TYSON-JAKE PAUL MAÇI NE ZAMAN?

Müsabaka, saat farkından dolayı Türkiye'de 15 Kasım'ı 16 Kasım'a bağlayan gece sabaha karşı TSİ 04.00'e denk geliyor.
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