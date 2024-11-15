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Mike Tyson Jake Paul kim kazandı? Mike Tyson kazandı mı?

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Tyson ile Paul'ün karşılaşacağı profesyonel ağır sıklet boks müsabakası, dijital yayın platformu Netflix'ten canlı yayımlanacak. Peki, Mike Tyson Jake Paul kim kazandı? Mike Tyson kazandı mı?

Dünya eski ağır siklet boks şampiyonu Mike Tyson, ile Youtuber Jake Paul karşı karşıya gelecek. Bu dev organizasyon öncesinde bilet fiyatları ve iki isme verilecek olan para ücretleri büyük yankı uyandırdı. Mike Tyson Jake Paul kim kazandı? Mike Tyson kazandı mı?

MİKE TYSON JAKE PAUL KİM KAZANDI?

Mike Tyson-Jake Paul boks maçı 16 Kasım Cumartesi Türkiye Saati ile 04:00'te başlayacak. Mücadele dijital yayın platformu Netflix'ten canlı olarak yayınlanacak.

Sporseverlerin merakla beklediği karşılaşma, Amerikan Futbolu Ligi (NFL) takımlarından Dallas Cowboys'a da ev sahipliği yapan, Teksas eyaletine bağlı Arlington şehrindeki 80 bin kişilik AT&T Stadı'nda gerçekleştirilecek.

Boks dünyası, YouTuber Jake Paul ile eski ağır sıklet şampiyonu Mike Tyson arasındaki karşılaşma için geri sayıma başladı.

Tartıya çıkmak için basının önüne çıkan Tyson'ın Jake Paul'a tokat atması gündem oldu.

Maç henüz sona ermedi.

Mike Tyson Jake Paul kim kazandı? Mike Tyson kazandı mı?
Osman DEMİR
Osman DEMİR
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