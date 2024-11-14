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Mike Tyson-Jake Paul boks maçı para ödülü ne kadar? Mike Tyson-Jake Paul boks maçı Türkiye saati ile kaçta?

Mike Tyson-Jake Paul boks maçı para ödülü ne kadar? Mike Tyson-Jake Paul boks maçı Türkiye saati ile kaçta?
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Mike Tyson-Jake Paul boks maçı para ödülü ne kadar? Mike Tyson ve Jake Paul arasında gerçekleşecek olan boks maçının detayları merak konusu. Mike Tyson-Jake Paul boks maçı Türkiye saati ile kaçta ve hangi kanalda yayınlanacağı gündeme geliyor. Peki, Mike Tyson-Jake Paul boks maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Mike Tyson-Jake Paul boks maçının büyük ödülü nedir? Mike Tyson-Jake Paul boks maçı Türkiye saati ile kaçta başlıyor?

Mike Tyson- Jake Paul boks maçı Türkiye saati ile kaçta başlıyor ve büyük ödül nedir merak ediliyor. Mike Tyson ve Jake Paul'un tarihi boks maçı için geri sayım sürerken, yüksek bilet fiyatları ve dev para ödülü de dikkat çekiyor. Mike Tyson- Jake Paul boks maçı para ödülü ne kadar? Mike Tyson- Jake Paul boks maçı Türkiye saati ile kaçta? Detaylar haberimizdedir...

MIKE TYSON-JAKE PAUL BOKS MAÇI PARA ÖDÜLÜ NE KADAR?

Daily Mail'de yer alan habere göre, Mike Tyson- Jake Paul dövüşünde iki boksöre 80 milyon dolar dağıtılacak. Haberde ödülün iki boksöre eşit dağıtılacağı konuşulurken, Mike Tyson'ın sadece 20 milyon dolarlık kısmı alabileceği de öne sürüldü. Jake Paul'un dövüşü kazanması durumunda 40 milyon doların sahibi olacağı iddia ediliyor. Resmi bir açıklama yapılmasa da Ağustos ayında konuşan Paul, "40 milyon dolar kazanmak ve bir efsaneyi nakavt etmek için buradayım. Başka hiçbir şey umurumda değil" demişti.

Mike Tyson-Jake Paul boks maçı para ödülü ne kadar? Mike Tyson-Jake Paul boks maçı Türkiye saati ile kaçta?

MIKE TYSON-JAKE PAUL BOKS MAÇI TÜRKİYE SAATİ İLE KAÇTA BAŞLIYOR?

Mike Tyson ile Jake Paul arasındaki tarihi boks maçı, Türkiye saatiyle 16 Kasım Cumartesi günü 04.00'te gerçekleşecek. 80 bin kişilik stadyumda düzenlenecek bu dev maç, dövüş sporları tarihinin en çok izlenen karşılaşmalarından biri olmaya aday.

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