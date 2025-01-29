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Midtjylland Fenerbahçe muhtemel 11'ler açıklandı mı? Midtjylland Fenerbahçe maçı kadroda kimler var?

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UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, Midtjylland ile deplasmanda karşılaşacak. Zorlu mücadelede Fenerbahçe galibiyet, ev sahibi Midtjylland ise puan peşinde. Karşılaşma 30 Ocak 2025 Perşembe günü saat 23.00'te TRT SPOR'dan canlı yayınlanacak. Peki, Midtjylland Fenerbahçe, muhtemel 11'ler açıklandı mı? Midtjylland Fenerbahçe maçı kadroda kimler var?

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor! Midtjylland ile Fenerbahçe, zorlu bir karşılaşmada kozlarını paylaşacak. Deplasmanda mücadele edecek olan temsilcimiz Fenerbahçe, sahadan galibiyetle ayrılmayı hedeflerken, ev sahibi Midtjylland ise güçlü rakibinden puan almanın planlarını yapıyor.

MİDTJYLLAND - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Midtjylland ile Fenerbahçe arasındaki UEFA Avrupa Ligi karşılaşması, 30 Ocak 2025 Perşembe günü oynanacak. Mücadele saat 23.00'te başlayacak ve TRT SPOR ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

MIDTJYLLAND FENERBAHÇE MAÇI MUHTEMEL 11'LER!

Fenerbahçe : İrfan Can Eğribayat, Çağlar Söyüncü, Djiku, Yusuf Akçiçek, Fred, Amrabat, Oğuz Aydın, Dzeko, Tadic, En-Nesyri, Szymanski

Midtjylland : Lössl, Diao, Bech, Mbabu, Jensen, Andersson, Castillo, Sorensen, Osorio, Buksa, Aral Şimşir

TEMSİLCİLERİMİZİN MAÇ TAKVİMİ

30 Ocak Perşembe

Midtjylland – Fenerbahçe

Saat: 23.00

Hakem: Luis Godinho (Portekiz Futbol Federasyonu)

Ajax – Galatasaray

Saat: 23.00

Hakem: Jesus Gil Manzano (İspanya Futbol Federasyonu)

Twente – Beşiktaş

Saat: 23.00

Hakem: Szymon Marciniak (Polonya Futbol Federasyonu)

Midtjylland Fenerbahçe muhtemel 11'ler açıklandı mı? Midtjylland Fenerbahçe maçı kadroda kimler var?
Osman DEMİR
Osman DEMİR
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