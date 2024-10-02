Geçen sezonun sona ermesiyle Fenerbahçe ayrılan ve Galatasaray'ın yolunu tutan Michy Batshuayi'den çok konuşulacak bir paylaşım geldi. Michy Batshuayi Fenerbahçe forması mı giydi?

MİCHY BATSHUAYİ FENERBAHÇE FORMASI MI GİYDİ?

Galatasaray'ın Belçikalı golcüsü Michy Batshuayi, sosyal medya hesabından Fenerbahçe formalı bir fotoğrafını paylaştı.

Michy Batshuayi'nin bir arkadaşının doğum gününü kutladığı paylaşımında üzerinde Fenerbahçe forması olduğu görüldü. Belçikalı futbolcunun bu paylaşımı kısa süre içinde sosyal medyada gündem oldu.

Batshuayi,Fenerbahçe formasıyla eskiden çektirmiş olduğu fotoğrafı kullanarak arkadaşının doğum gününü kutladı.

İşte o paylaşım: