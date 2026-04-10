MEXC’de üst düzey değişim: yeni CEO Vugar Usi Zade oldu
Dijital varlık platformu MEXC, 8’inci yıl dönümünde CEO’luk görevine Vugar Usi Zade’yi getirdi. Şirket, yeni dönemde küresel büyüme ve kullanıcı odaklı dönüşümü hızlandırmayı hedefliyor.

Dünyanın önde gelen sıfır komisyonlu dijital varlık işlem platformlarından MEXC, üst yönetimde önemli bir değişikliğe giderek Vugar Usi Zade’yi CEO olarak atadığını duyurdu. İstanbul’da yapılan açıklamada, bu değişimin şirketin 8’inci yıl dönümüne denk gelmesi dikkat çekerken, yeni dönemde küresel büyümenin hızlandırılması ve kullanıcı deneyiminin güçlendirilmesi hedefleniyor.

MEXC KÜRESEL BÜYÜME HEDEFİNİ YENİ YÖNETİMLE GÜÇLENDİRİYOR

MEXC tarafından yapılan açıklamada, CEO değişiminin şirketin küresel vizyonunu daha ileri taşımayı amaçladığı belirtildi. CoinGecko verilerine göre işlem hacmi bakımından dünyanın en büyük 5 kripto para borsasından biri haline gelen platform, 2025 yılında yıllık bazda yüzde 90,9 büyüme kaydederek dikkat çekti. Şirketin bu süreçte risk yönetimi altyapılarını güçlendirdiği, operasyonel şeffaflığı artırdığı ve kurumsal dönüşüm adımlarını hızlandırdığı ifade edildi.

VUGAR USİ ZADE’NİN DENEYİMİ YENİ DÖNEME YÖN VERECEK

Yeni CEO Vugar Usi Zade’nin Fortune 500 şirketleri ve önde gelen Web3 platformlarında 10 yılı aşkın deneyime sahip olduğu belirtildi. Daha önce Bitget’in büyüme sürecinde önemli rol üstlenen Usi Zade, MEXC’de COO olarak görev yaptığı dönemde şeffaflık ve risk yönetimi alanlarında kritik iyileştirmelere liderlik etti. Yeni görevinde ise küresel operasyonların genişletilmesi, regülasyonlarla uyumun artırılması ve risk yönetiminin ileri seviyeye taşınması hedefleniyor.

“SONSUZ FIRSATLAR” VİZYONU GENİŞLİYOR

Usi Zade liderliğinde MEXC’nin “Sonsuz Fırsatlar” vizyonunu daha geniş bir çerçeveye taşıması planlanıyor. Şirket, yalnızca kripto varlıklarla sınırlı kalmayıp MT5 tabanlı ürünler ve tahmin piyasalarını da kapsayan çok varlıklı bir işlem platformuna dönüşüyor. Bu model sayesinde kullanıcıların farklı varlık sınıflarında tek noktadan işlem yapabilmesi hedeflenirken, sıfır komisyon politikasıyla işlem maliyetlerinin ortadan kaldırıldığı vurgulandı.

ŞEFFAFLIK, GÜVENLİK VE KULLANICI ODAKLI YAKLAŞIM ÖN PLANDA

Yeni CEO Vugar Usi Zade, yaptığı açıklamada şirketin büyüme stratejisinin pazarlama odaklı değil, ürün kalitesi ve kullanıcı deneyimi üzerine kurulu olduğunu belirtti. Şeffaflık, güvenlik ve hesap verebilirlik standartlarının daha da geliştirileceğini ifade eden Usi Zade, kullanıcı varlıklarının korunmasının öncelikli hedefler arasında yer aldığını vurguladı.

Dilşad Özcan
