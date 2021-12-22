Mevduat sistemi ve mevduat faizi hakkında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasının ardından gündemde yer almaktadır. Cumhurbaşkanı Erdoğan, dövizin muhtemel getirisine Türk lirası varlıklarda kalarak ulaşabilmesini sağlayacak yeni bir aracın devreye alınacağını açıklamasında bulundu. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati dövize endeksli, Türk Lirası mevduatları ile ilgili yeni düzenlemelerin olduğunu duyurdu. Mevduat faiz nedir? Mevduat sistem nasıldır? Mevduat sistem nasıl değişecek? Bütün detaylar haberimizdedir…

MEVDUAT FAİZİ NEDİR?

Banka sistemlerinde açıkça bilinen temel hesap türlerinden biri olan mevduat hesabı, bankaya faiz değerleri karşılığında bir süreliğine paranızı yatırdığınız hesap çeşididir. Bu sistemde faiz karşılığında paranızı belirli bir süreliğine tutma şartı koyarak, bu şart sona erdiğinde ise isterseniz eğer geri alınmak şartıyla çekebileceğiniz bir yatırımlardan biri olmuştur.

Hem bireysel hem de kurumsal olarak bu hesap türleri açılmaktadır. Bankacılık işlemleri içerisinde vadeli hesaplarla beraber, vadeli seçenekleri değerlendirerek hem yatırımları değerlendirmiş olursunuz hem de daha fazla kar elde etmiş olursunuz. Mevduat faiz nedir? Mevduat sistem nasıldır? Mevduat hesabının amacı, bir süre yatırılan paranın banka faizi ile daha da yüksek getirisi sayesinde artması veya değerlenmesidir. Bu süreler bankadan bankaya göre değişkenlik gösterse de günümüzde 1 ay, 3 ay, 6 ay ya da 1 yıllık şeklinde mevduat hesabı olarak tanımlanmaktadır.

VADELİ MEVDUAT HESABI ÇEŞİTLERİ

Yatırım tavsiyesi olarak göreceğiniz hesap türlerinden biri olan vadeli mevduat hesaplarıyla birlikte, faiz oranlarının yüksek olması sayesinde müşterilerine kazanç sağlamak isteyen bankalar, günümüzde vadeli mevduat hesaplarında da kullanımlara çeşitli imkanlar sunmaktadır. Vadeli TL tutarlarıyla beraber hem isterseniz döviz, altın hesabı ya da e-vadeli hesap gibi hesap çeşitleriyle bazı dönemlere ait ödemeli şekilde mevduat hesaplarını da seçilebilir. Bankaların kendi kampanyalarına göre hesap açma noktasında çeyiz hesapları, hoş geldin vadeli hesapları, birikim hesabı ya da benzer birçok mevduat hesabı ile birlikte müşterilerinin yatırımlarını kendileri üzerinden tamamlamak istenebilir. Mevduat faiz nedir? Mevduat sistem nasıldır?Vadeli TL, altın ya da döviz türü hesaplar, bankaların vadeli mevduat hesap türleri arasında en sık tercih edilen hesap türleri arasında yer almaktadır. Vadeli TL'de yatırımlarınızı TL üzerinden yapılabilmektedir. Vadeli dolar ya da euro ise direkt olarak döviz hesaplarında bulunan nakit paralar üzerinden hesaplama yapılarak değerlendirilir. Vadeli altın hesaplarında da benzer şekilde altın hesaplarındaki gram altın niteliğinde değerlendirilerek bu şekilde hesaplar açılmış olmaktadır.

MEVDUAT SİSTEM NEDİR?

Mevduat faiz nedir? Mevduat sistem nasıldır? Bakan Nebati, sosyal medya platformu Twitter üzerinden açıklamalarda bulundu. sözlerinde şu ibarelere yer verdi:"Birikimlerini TL Mevduat olarak değerlendiren vatandaşlarımızın kurlardaki oynaklık karşısında mağdur olmaması için Sn. Cumhurbaşkanımızın da açıkladığı gibi "Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat" ürünü devreye alınmıştır." ifadeleri kullanırken bununla beraber, "ürün, gerçek kişilerce TL vadeli hesaplar üzerinde işleyecek faiz ile hesap açılış ve vade tarihlerindeki kur değişim oranı kıyaslanacak ve yüksek olan oran üzerinden hesap nemalandırılacak ve bu mevduat ürününe stopaj uygulanmayacaktır." dedi.

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