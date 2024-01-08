2024 yılı için belirlenen metrobüs ücret tarifesi açıklandı. Vatandaşlar, metrobüs tam bilet fiyatının ne kadar olduğunu merak ediyor. Yeni tarife ile birlikte metrobüs bilet fiyatlarındaki değişiklikler vatandaşların gündeminde yer alıyor. Peki, Metrobüse zam geldi mi? 2024 METROBÜS ÜCRETİ TARİFESİ! Metrobüs tam bilet kaç TL? Detaylar haberimizde...

METROBÜSE ZAM GELDİ Mİ?

İstanbul'da taksi, servis ücretlerine yüzde 28.09 zam uygulanırken, İBB'ye bağlı toplu ulaşım araçlarına ise yüzde 18 oranında zam yapılmasına karar verildi.

TAKSİ İNDİ BİNDİ ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

Taksi indi-bindi ücreti 70 TL'den 90 TL'ye çıkarıldı. Taksi açılış ücreti 19.17 TL'den 24.55 TL'ye yükseldi. Minibüs ücretleri mesafeye göre 15.50 TL ile 20 TL arasında değişecek. Minibüste öğrenci ücreti 8 liradan 10 liraya çıkarıldı.

2024 METROBÜS ÜCRETLERİ!

İstanbul'da taksi, servis ücretlerine yüzde 28.09 zam uygulanırken, İBB'ye bağlı toplu ulaşım araçlarına ise yüzde 18 oranında zam yapılmasına karar verildi. Yeni zamlı tarifeye göre; tam elektronik bilet 15 TL'den 18.07 TL'ye çıktı, öğrenci bileti 8.62 TL oldu. Marmaray tam parkur 33.20 TL'den 39.16 TL'ye çıktı. Mavi Kart aylık fiyatı, tam 1177 TL'den 1388 TL'ye, öğrenci aylık abonman fiyatı da, 212 TL'den 250 TL'ye çıkarıldı.