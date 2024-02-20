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Mesut Özil Survivor'a mı katıldı, Survivor yeni yarışmacı Mesut Özil mi?

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20 Şubat Salı günü yayınlanacak olan Survivor yeni bölümün fragmanını izleyenler heyecanlandı. Acun Ilıcalı'nın açıklamalarında kullandığı ifadeler şaşkınlık yaratırken Survivor'a gelen futbolcu kim 20 Şubat Salı? Acun Ilıcalı Survivor'a kimi getirdi, merak edildi.

Mesut Özil Survivor'a mı katıldı, Survivor yeni yarışmacı Mesut Özil mi soruları, Acun Ilıcalı'nın 20 Şubat Survivor yeni bölüm fragmanını izleyenleri merak ettiği sorular arasında yer aldı. Peki, Mesut Özil Survivor'a mı katıldı, Survivor yeni yarışmacı Mesut Özil mi?

MESUT ÖZİL SURVİVOR'A MI KATILDI?

Acun Ilıcalı yarışmacı Sercan Yıldırım ile yaptığı konuşmada, "Geçen bir arkadaşım aradı, 'Geleyim mi?' dedi, 'Gel' dedim. O da sağ olsun kırmadı gelecek." ifadelerini kullandı. Bunun üzerine Sercan Yıldırım ise "Abi çok merak ettim" deyince Ilıcalı, "Dünyanın en büyük futbolcuları arasında gösterilen..." dedi.

Mesut Özil geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından spor yaptığı görüntüleri paylaşmıştı. Eski futbolcunun oldukça ağır şekilde spor yapması Survivor'a katılacağı iddialarını güçlendirdi. Henüz gelişme netlik kazanmadı.

Kaynak: Haberler.com Haber Merkezi / Gündem

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