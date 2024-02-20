Mesut Özil Survivor'a mı katıldı, Survivor yeni yarışmacı Mesut Özil mi soruları, Acun Ilıcalı'nın 20 Şubat Survivor yeni bölüm fragmanını izleyenleri merak ettiği sorular arasında yer aldı. Mesut Özil kimdir? Mesut Özil hayatı ve biyografisi!

MESUT ÖZİL SURVİVOR'A MI KATILDI?

Acun Ilıcalı yarışmacı Sercan Yıldırım ile yaptığı konuşmada, "Geçen bir arkadaşım aradı, 'Geleyim mi?' dedi, 'Gel' dedim. O da sağ olsun kırmadı gelecek." ifadelerini kullandı. Bunun üzerine Sercan Yıldırım ise "Abi çok merak ettim" deyince Ilıcalı, "Dünyanın en büyük futbolcuları arasında gösterilen..." dedi.

Mesut Özil geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından spor yaptığı görüntüleri paylaşmıştı. Eski futbolcunun oldukça ağır şekilde spor yapması Survivor'a katılacağı iddialarını güçlendirdi. Henüz gelişme netlik kazanmadı.

MESUT ÖZİL HAYATI

Eşi: Amine Gülşe (e. 2019)

Özel hayatı 6 Haziran 2019'da futbolcu Mesut Özil ile evlendi. 30 Mart 2020 tarihinde Londra'da Eda ismini koydukları bir kız çocuğu dünyaya getirdi. Ela isimli ikinci kızları 26 Eylül 2022 tarihinde dünyaya geldi.

Mesut Özil (d. 15 Ekim 1988, Gelsenkirchen), on numara mevkisinde oynamış Türk asıllı Alman eski futbolcudur. Teknik becerileri, yaratıcılığı, pas becerileri ve vizyonuyla tanınan oyuncu, kendi kuşağının en iyi orta saha oyuncularından ve oyun kurucularından biri olarak kabul ediliyor.[2][3][4] Aynı zamanda geniş orta saha oyuncusu olarak da görev yapmıştır.

9 yıl boyunca Almanya forması giymiş ve çıktığı 92 millî maçta 23 gol atıp 40 asist yapmış ve buna ek olarak; Almanya millî takımının 2014 Dünya Kupası'nı kazanmasına da doğrudan katkı sağlamıştır ancak Almanya Futbol Federasyonu (DFB) ve Alman medyasının ayrımcılık ve saygısızlık yaptığını iddia ederek 2018'de millî takımdan emekli olduğunu açıkladı.

Diğer organizasyonlar göz önüne alındığında Avrupa Futbol Şampiyonası, FIFA Dünya Kupası, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, Bundesliga, La Liga ve Premier Lig'de asist kralı olan tek oyuncudur.

Özil, 2006 yılında doğduğu şehrin bir takımı olan ve Bundesliga'da mücadele eden Schalke 04'e transfer olarak profesyonel futbol kariyerine başladı. Ardından 2008 yılında bir başka Bundesliga ekibi Werder Bremen'e transfer oldu. Almanya ile 2010 Dünya Kupası'nda gösterdiği performans ile Ağustos 2010'da La Liga takımlarından Real Madrid'e transfer oldu. 2013 yazında transfer döneminin son gününde Premier League takımlarından Arsenal'in kulüp tarihinde bir oyuncu için ödediği en yüksek bonservis bedeli olan 42,5 milyon £ karşılığında bu takıma transfer oldu. Ayrıca Mesut Özil, bu transferiyle Real Madrid'e tarihindeki en fazla kazanç sağlayan dördüncü futbolcu olmuştur.[5] 25 Ocak 2021 tarihinde Fenerbahçe'ye transfer olmuştur. 11 Temmuz 2022 tarihinde Fenerbahçe ile sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti. 14 Temmuz 2022'de İstanbul Başakşehir ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. 22 Mart 2023'te futbolu bıraktı.

Kulüp kariyeri

Küçükken mahallesinde "Maymun kafesi" diye adlandırılan; futbol sahasında gece gündüz, karda yağmurda sürekli arkadaşlarıyla top oynayan Mesut,futbola 1995 yılında DJK Westfalia 04 Gelsenkirchen takımında başladı. Üç yıl bu takımda oynadıktan sonra, DJK Teutonia Schalke-Nord takımına yazıldı. Bir yıl bu takımda oynadıktan sonra, bir yıl da DJK Falke Gelsenkirchen takımında oynadı. 2000 yılında babası Rot-Weiss Essen alt yapısına yazdırdı. Almanya'nın köklü takımlarından olan Rot-Weiss Essen, gençlere verdiği forma şansı ile bilinmektedir. Öyle ki 16 yaşında, Mesut'u A Genç Takımları'nda oynatmaya başlattılar. Sonra o dönemde Alman İkinci Ligi'nde oynayan A takımda oynatmak için profesyonel sözleşme teklif ettiler. Ancak babası teklifi reddetti ve oğlunu Schalke 04 takımının alt yapısına götürdü.

Schalke 04'ün gençler takımında bir yıl kadar top koşturduktan sonra ve Bayern Münih'i 2-1 yenerek gençlerde Almanya Şampiyonu olduktan sonra, o dönemde Schalke 04 başkanlığını yürüten Gerhard Rehberg, Mesut Özil'i yakın dostu olan Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'e götürür. O tarihte Galatasaray Başkanı Özhan Canaydın ile görüşüp futbolcuyu idmana götürmüş ancak yöneticiler "Bu çocuk çok cılız. Solucan gibi. Bundan futbolcu olmaz. Denemeye bile gerek yok." demiş. Bu sözünün üzerine Beşiktaş'ın kapısını çalmışlar ama onlar da "Futbolcu tipi yok" diyerek benzer bir tavır sergilemiş. Bu yaşananlardan sonra Fenerbahçe'nin yolunu tutmaya cesaret edememişler. Türkiye macerası başlamadan biten Mesut, 12 Ağustos 2006 tarihinde Schalke 04 ile profesyonel kontrat imzaladı

Schalke 04

Werder Bremen

Arsenal

Real Madrid

Arsenal

Fenerbahçe

İstanbul Başakşehir

14 Temmuz 2022'de İstanbul Başakşehir ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Başakşehir takımıyla çıktığı 3 maçta toplam 21 dakika forma giyen Özil yaşadığı sakatlık nedeniyle sahalardan uzak kaldı.[ Sırtında yaşadığı ağrılar nedeniyle Florence Nightingale Hastanesi'nde operasyon gerçekleştirildi. Özil, geçirdiği operasyon nedeniyle yaklaşık 3 ay sahalardan uzak kalacağını belirtti. 22 Mart 2023 tarihinde futbolu bıraktığını açıkladı.