Meşhur bankadan çok konuşulacak altın tahmini

Zürih merkezli İsviçre bankası UBS Group AG, güvenli liman altına yönelik bir tahminde bulundu. Trup döneminde yaşanabilecek ekonomik risklere yer verilen bankanın beklenti bildirgesinde, Trump döneminde yaşanacak ticari belirsizliklerin yatırımcı topluluğu altına yönlendirebileceği belirtildi.

UBS'in bildirgesinde, faiz oranlarına daha az duyarlı kesimler ve merkez bankalarının altın alım iştahına dikkat çekildi. yüklü miktar altın alımlarının fiyatları yukarı taşımada önemli birer araç olduğunun altı çizildi. Tüm bu bileşenlerin bir araya geldiği bir dönem yaşanacak olması sebebiyle, altın fiyatlarında yeni rekor beklenebileceği belirtildi.

UBS'İN ALTIN TAHMİNİ 2850 DOLAR

Dünyanın en büyük menkul kıymetler yöneticilerinden biri olan UBS, bu değerlendirmeler ışığında 2025 yılı için ons altın fiyatlarına dair dikkat çeken bir tahminde bulundu. Banka, altının 2025'te başka bir rekor seviyeye ulaşabileceğine ve yılsonuna kadar 2.850 ABD doları/ons hedefleyebileceğini kaydetti. Bu tahmin, finans piyasalarında geniş yankı bulacak gibi görünüyor.