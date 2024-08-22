Mesai saatleri değişiyor mu, haftalık mesai 40 saat olacak mı? Esnek çalışma saati nasıl olacak?

Esnek çalışma ve mesai saatlerinin kısalacağına yönelik konular bir süredir gündemde. Haftalık mesai 40 saat mi olacak ve esnek çalışma modeli nedir merak ediliyor. Mesai saatleri değişiyor mu? Haftalık çalışma saati kısalıyor mu? Detaylar haberimizdedir...

MESAİ SAATLERİ DEĞİŞİYOR MU?

İş Kanunu'nda değişiklik yapılmasına ilişkin 4 ayrı formül üzerinde çalışılacağı öğrenildi. Buna göre çalışmaların; "Uzaktan çalışma modeli, Kısmi çalışma modeli, Değişken zamanlı çalışma modeli ve Akademik eğitim amaçlı çalışma modeli" başlıkları üzerinden gidileceği vurgulandı.

MESAİ SAATLERİ KISALIYOR MU?

Esnek çalışma modelinin çağın mesleklerine göre uyarlanacağı, her meslek grubunu kapsamayacağı ifade ediliyor. Burada İş Kanunu'nun günümüz şartlarına göre yeniden şekilleneceği belirtilirken, değişik formüllerin de değerlendirileceği dile getiriliyor. Esnek çalışma modelinin örneğin bazı mühendislik dallarında, çağın mesleği haline gelen ve daha çok gençlerin alanı olan dijital alanların kullanıldığı meslek gruplarını kapsayacağı belirtiliyor.

HAFTALIK MESAİ 40 SAAT OLACAK MI?

Ekonomim'de yer alan habere göre; Yeni dönemde 5 gün olan çalışma gününün 4 güne indirilmesinin şimdilik uzak bir ihtimal olduğu ancak çalışma saatlerinin kısabileceği vurgulanıyor. Yapılacak değişiklikle temel amaçlardan birisi de gençlerin çalışma hayatına kazandırılarak, yurt dışına gitme gibi planlarının önüne geçilmesi. Kaynaklar, İş Kanunu'nda yapılacak değişiklikle; "Özellikle 'yapay zeka' konusunda başarılı gençlerin Türkiye'de istihdam edilmesi ve onlara iş alanlarının açılmasının sağlanması amaçlanıyor. Yeni çağın gençleri daha çok oturdukları yerden çalışmayı tercih ediyorlar. Gençleri çalışma hayatına kazandırmak" değerlendirmesinde bulunuyorlar.

KABİNE TOPLANTISI GÜNDEMİ NEDİR?

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve kabine üyeleri; Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü etkinliklerine katılmak üzere Malazgirt'e gidecek. Buradaki etkinliklerin ardından kabine Ahlat'ta toplanacak. Kabine toplantısında, Ekim ayında Meclis gündemine gelecek olan başta İş Kanunu, Rekabet Kanunu, 10. Yargı Paketi, Vergi Reformu kanunlarında değişiklik yapılacak yasal düzenlemelerin gündem maddeleri arasında yer alacağı öğrenildi.