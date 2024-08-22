Üye Girişi
Haberler

Mesai saatleri değişiyor mu, haftalık mesai 40 saat olacak mı? Esnek çalışma saati nasıl olacak?

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mesai saatleri düşüyor mu ve çalışma saatleri kısalıyor mu soruları gündemde. Esnek çalışma saatleri nasıl olacak ve haftalık mesai 40 saat mi olacak sorularına yanıt aranıyor. Esnek çalışma modeli nedir ve mesai saatleri değişecek mi merak ediliyor. Kabine Toplantısı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak düzenlemede "uzaktan, kısmi, değişken zamanlı ve akademik eğitim amaçlı çalışma modelleri" yer alacak. Peki, mesai saatleri kısacak mı?

Esnek çalışma ve mesai saatlerinin kısalacağına yönelik konular bir süredir gündemde. Haftalık mesai 40 saat mi olacak ve esnek çalışma modeli nedir merak ediliyor. Mesai saatleri değişiyor mu? Haftalık çalışma saati kısalıyor mu? Detaylar haberimizdedir...

MESAİ SAATLERİ DEĞİŞİYOR MU?

İş Kanunu'nda değişiklik yapılmasına ilişkin 4 ayrı formül üzerinde çalışılacağı öğrenildi. Buna göre çalışmaların; "Uzaktan çalışma modeli, Kısmi çalışma modeli, Değişken zamanlı çalışma modeli ve Akademik eğitim amaçlı çalışma modeli" başlıkları üzerinden gidileceği vurgulandı.

Mesai saatleri değişiyor mu, haftalık mesai 40 saat olacak mı? Esnek çalışma saati nasıl olacak?

MESAİ SAATLERİ KISALIYOR MU?

Esnek çalışma modelinin çağın mesleklerine göre uyarlanacağı, her meslek grubunu kapsamayacağı ifade ediliyor. Burada İş Kanunu'nun günümüz şartlarına göre yeniden şekilleneceği belirtilirken, değişik formüllerin de değerlendirileceği dile getiriliyor. Esnek çalışma modelinin örneğin bazı mühendislik dallarında, çağın mesleği haline gelen ve daha çok gençlerin alanı olan dijital alanların kullanıldığı meslek gruplarını kapsayacağı belirtiliyor.

Mesai saatleri değişiyor mu, haftalık mesai 40 saat olacak mı? Esnek çalışma saati nasıl olacak?

HAFTALIK MESAİ 40 SAAT OLACAK MI?

Ekonomim'de yer alan habere göre; Yeni dönemde 5 gün olan çalışma gününün 4 güne indirilmesinin şimdilik uzak bir ihtimal olduğu ancak çalışma saatlerinin kısabileceği vurgulanıyor. Yapılacak değişiklikle temel amaçlardan birisi de gençlerin çalışma hayatına kazandırılarak, yurt dışına gitme gibi planlarının önüne geçilmesi. Kaynaklar, İş Kanunu'nda yapılacak değişiklikle; "Özellikle 'yapay zeka' konusunda başarılı gençlerin Türkiye'de istihdam edilmesi ve onlara iş alanlarının açılmasının sağlanması amaçlanıyor. Yeni çağın gençleri daha çok oturdukları yerden çalışmayı tercih ediyorlar. Gençleri çalışma hayatına kazandırmak" değerlendirmesinde bulunuyorlar.

KABİNE TOPLANTISI GÜNDEMİ NEDİR?

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve kabine üyeleri; Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü etkinliklerine katılmak üzere Malazgirt'e gidecek. Buradaki etkinliklerin ardından kabine Ahlat'ta toplanacak. Kabine toplantısında, Ekim ayında Meclis gündemine gelecek olan başta İş Kanunu, Rekabet Kanunu, 10. Yargı Paketi, Vergi Reformu kanunlarında değişiklik yapılacak yasal düzenlemelerin gündem maddeleri arasında yer alacağı öğrenildi.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

Çalışma Bakanlığı Ekonomi Gündem Eğitim İş Dünyası Yaşam Ekonomi Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Mesai saatleri değişiyor mu, haftalık mesai 40 saat olacak mı? Esnek çalışma saati nasıl olacak? 21-27 AĞUSTOS ŞOK AKTÜEL KATALOĞU || ŞOK'a gelen ürünler! Kırtasiye ürünleri! ŞOK bu hafta katalog ürünleri neler? ŞOK fiyat listesi! #128681 AJET KAMPANYASI: AJET 1 EURO bilet kampanyası nedir? Kampanya ne zaman başlıyor? 1 Euro bilet nasıl alınır? Beşiktaş maçı şifresiz mi? Beşiktaş- Lugano maçı bugün mü? UEFA Avrupa Ligi play-off maçı saat kaçta, hangi kanalda? UEFA ülke puan durumu! UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada, kaç puan? Bolu yangın son dakika! 22 Ağustos Bolu yangını son durum nedir? Deniz Uğur kimdir? Deniz Uğur kaç yaşında, nereli? Deniz Uğur'un hayatı ve kariyeri... TOKİ SATIŞI: TOKİ arsa satışı ne zaman yapılacak? TOKİ 32 ilde 173 arsa açık artırma satışı saat kaçta, nerede? Reha Muhtar kimdir? Reha Muhtar kaç yaşında, nereli? Reha Muhtar'ın hayatı ve kariyeri... ALES/3 NE ZAMAN? ALES/3 başvuruları ne zaman başlayacak? ALES başvurusu nereden yapılır? Reha Muhtar'ın sağlık durumu nedir? Reha Muhtar kimdir, kaç yaşında? Reha Muhtar'ın hastalığı nedir? 22 Ağustos 2024 Günlük Burç Yorumları! AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları! 22 Ağustos Aslan, terazi, koç, akrep, kova, balık burcu yorumu... Öğretmen atamalarında değişiklik mi yapıldı? MEB açıkladı! Öğretmen (mazeret) atamaları nasıl yapılacak? MEB Öğretmen mazerete bağlı yer değiştirme ne zaman 2024? Eş durumu tayin, yer değiştirme başvurusu nasıl yapılır? Hangi tarım arazileri kiraya verilecek? Tarım arazisi kiralama sezonu hangi tarih, başvurular ne zaman başlıyor? KPSS SONUÇLARI SORGULAMA: KPSS Lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS lisans sonuçlarına nasıl ve nereden bakılır? İzmir su kesintisi sorgulama! 22 Ağustos İzmir su kesintisi olan yerler neresi? İzmir su kesintisi nereden öğrenilir, neresi aranır? Az önce deprem mi oldu? 22 Ağustos en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! Ankara su kesintisi sorgulama! 22 Ağustos ASKİ su kesintisi olan yerler neresi? Ankara su kesintisi nereden öğrenilir, neresi aranır? S SPORT PLUS ücretsiz üyelik nasıl yapılır? S Sport Plus ücretsiz üyelik var mı? (Beşiktaş- Lugano maçı) S SPORT KAMPANYA KODU!
title