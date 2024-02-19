Türkiye'de haftada 45 saat olan çalışma saatinin düşürülmesi için hükümet harekete geçti. Türk İş Kanunu'nda yapılacak düzenlemeyle haftalık çalışma saatinin 40 saate indirilmesi planlanıyor. Düzenlemeyle ücretler ve yıllık-haftalık izinlerde de değişikliğe gidilecek. Peki, Mesai 40 saate mi düştü? Haftalık mesai kaç saat oldu 2024?

MESAİ 40 SAATE Mİ DÜŞTÜ?

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; milyonlarca çalışanı ilgilendiren düzenlemede ücretlerden çalışma saatlerine, yıllık ve haftalık tatilden esnek çalışmaya kadar birçok konuyla ilgili değişiklik yapılacak. Düzenlemeyle bazı meslek gruplarındaki 48 saatlik çalışma saatleri de düşürülecek. Fazla çalışma ücretleriyle ilgili katsayı farklılıkları gibi dağınıklıkların da ortadan kaldırılması hedefleniyor.

Yürürlükte olan 1936 tarihli Türk İş Kanunu'nda haftalık çalışma saati 45, Basın İş Kanunu ve Deniz İş Kanunu'nda haftalık çalışma saatleri 48 saat olarak belirlenmiş durumda. Basın İş Kanunu'na tabii çalışanlar işe iade davaları açabilirken Deniz İş Kanunu'na tabii olanlaraysa böyle bir hak tanınmıyor. Farklı yasalarda yer alan düzenlemeler tek bir temel Türk İş Kanunu ile bütüncül bir yapıya kavuşturulacak. Düzenlemelerde yeni hak kategorileri geliştirilecek.

BAKAN SİNYALİNİ VERMİŞTİ

Öte yandan; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan daha önce yaptığı açıklamada, "Sosyal Güvenlik Kurumunda sürdürülebilirliği güçlendirmek amacıyla sosyal güvenlik sisteminde kişilerin daha çok istihdamda kalmasını teşvik eden, hakkaniyeti ve aktüeryal dengeyi önceleyen yaklaşımla esnek çalışma biçimlerini yaygınlaştıracağız. Sosyal güvenlik mevzuatı ve uygulamalarını, değişen iş gücü piyasası şartlarına ve yeni nesil esnek çalışma şekillerine daha uyumlu hâle getireceğiz. Kayıt dışı istihdam ve kayıt dışı ücretle mücadelede veri analizine dayalı, risk odaklı denetim faaliyetlerini artırarak prim tabanını genişleteceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

Işıkhan'ın çalışma saatlerinin düşürülmesiyle ilgili başka ülkelerden verdiği örnekler bilinirken muhalefet de haftalık çalışma saatinin 37,5 saate düşürülmesi için TBMM'ye kanun teklifi sunmuştu.