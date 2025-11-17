Meryem Boz kimdir, kaç yaşında, nereli? Milli Voleybolcu Meryem Boz Survivor 2026 kadrosunda mı?

Türkiye'nin efsane pasör çaprazı "Mavi Şimşek" lakaplı Meryem Boz, hem voleybol sahalarındaki başarılarıyla hem de sürpriz televizyon gelişmeleriyle gündemin merkezine oturdu. Survivor 2026 kadrosuna resmen dahil edildiği açıklanan milli voleybolcu, bugüne dek sergilediği mücadele gücü ve istikrarlı kariyeriyle sporseverlerin en çok merak ettiği isimlerden biri haline geldi. Peki, Meryem Boz kimdir? Meryem Boz kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde...

MERYEM BOZ KİMDİR?

Türk voleybolunun en tanınan ve en etkili pasör çaprazlarından biri olan Meryem Boz, sahadaki güçlü hücumları, yüksek sıçrayışı ve enerjik oyun tarzıyla "Mavi Şimşek" lakabını almıştır. 3 Şubat 1988'de Eskişehir'de dünyaya gelen milli sporcu, voleybola küçük yaşlarda başlamış ve profesyonelliğe uzanan yolculuğunda birçok önemli kulüpte forma giymiştir.

Kariyerinin ilk adımlarını Eskişehir DSİ Bent spor'da atan Boz, ilerleyen yıllarda Türkiye'nin önde gelen takımlarında görev almıştır. İlbank, Atom Trefl Sopot (Polonya), Fenerbahçe, Halkbank, Bursa Büyükşehir Belediye spor, Nilüfer Belediye spor, Seramiksan, Galatasaray, Aydın Büyükşehir Belediye spor, VakıfBank ve Bahçelievler Belediye spor gibi kulüplerde oynayan deneyimli voleybolcu, kariyerinin her döneminde etkili performansıyla ön plana çıkmayı başarmıştır.

Milli takım kariyeri de oldukça parlak olan Meryem Boz, A Milli Kadın Voleybol Takımı ile Avrupa Ligi, Avrupa Şampiyonası ve Voleybol Milletler Ligi gibi organizasyonlarda madalyalar kazanmış; özellikle kritik maçlardaki yüksek skor katkısıyla adından sıkça söz ettirmiştir.

MERYEM BOZ KAÇ YAŞINDA?

3 Şubat 1988 doğumlu olan Meryem Boz, 2025 yılı itibarıyla 37 yaşındadır. Uzun yıllara dayanan profesyonel tecrübesi, onu hem ligde hem de milli takımda en deneyimli oyuncular arasında göstermektedir.

MERYEM BOZ NERELİ?

Başarılı sporcu Eskişehir doğumludur. Eskişehir'in altyapı spor kültüründen yetişen Boz, ilk adımlarını bu şehirde atmış; yeteneği erken yaşlarda fark edilerek profesyonel voleybol kariyerine yönlendirilmiştir. Şehrin spor ortamı, onun temel teknik becerileri kazanmasında önemli bir rol oynamıştır.

MİLLİ VOLEYBOLCU MERYEM BOZ SURVIVOR 2026 KADROSUNDA MI?

Survivor 2026 kadrosu için geri sayım sürerken, Acun Ilıcalı'nın sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda milli voleybolcu Meryem Boz'un Survivor 2026 kadrosunda yer alacağı açıklandı. Bu gelişme hem voleybol camiasında hem de yarışma izleyicileri arasında büyük yankı uyandırdı.

Bilindiği üzere Survivor 2026 kadrosunda şu ana kadar Bayhan, Dilan Çıtak, Keremcem, Mert Nobre ve Serhan Onat gibi isimler açıklanmıştı. Bugün yapılan duyuruyla birlikte listeye bir ünlü daha eklenmiş oldu ve Meryem Boz'un yarışmada yer alacağı resmen duyuruldu.

Meryem Boz'un spor disiplinine sahip yapısı, yüksek mücadele gücü ve fiziksel dayanıklılığı düşünüldüğünde Survivor'da oldukça dikkat çeken isimlerden biri olacağı şimdiden konuşuluyor.

MERYEM BOZ'UN MİLLİ TAKIM BAŞARILARI

Meryem Boz'un milli takım kariyeri, Türkiye'nin uluslararası arenadaki yükselişinde önemli bir paya sahiptir. Yıllar içinde birçok kritik turnuvada sahne almış ve kazandığı başarılarla Türk voleybolunun gücünü yansıtmıştır.

Milli takım başarılarından bazıları:

2009 Avrupa Kadınlar Voleybol Ligi – İkincilik

2010 Avrupa Kadınlar Voleybol Ligi – Üçüncülük

2015 Avrupa Voleybol Ligi – İkincilik

2017 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası – Üçüncülük

2018 FIVB Kadınlar Milletler Ligi – İkincilik

2018 Montreux Volley Masters – Üçüncülük

2019 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası – İkincilik

2021 FIVB Kadınlar Milletler Ligi – Üçüncülük

2021 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası – Üçüncülük

Ayrıca Boz, milli takımın Tokyo Olimpiyat Elemeleri sürecinde gösterdiği üstün performansla turnuvanın en değerli oyuncusu (MVP) seçilmiştir. Bu başarı, kariyerinin dönüm noktalarından biri olarak kabul edilir.