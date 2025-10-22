Milli futbolcu Mert Müldür'ün özel hayatı, son dönemde sıkça gündeme gelmeye başladı. Bu ilginin merkezinde ise nişanlısı Koprena Andjela yer alıyor. Sporcu kimliği ve dikkat çeken yaşam tarzıyla tanınan Mert Müldür'ün nişanlısı Koprena Andjela kimdir? Koprena Andjela kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor? Detaylar haberimizde!

MERT MÜLDÜR'ÜN NİŞANLISI KOPRENA ANDJELA KİMDİR?

Spor camiasında ring performanslarıyla dikkat çeken genç kadın, özellikle kick boks alanındaki aktif kariyeri sayesinde geniş bir takipçi kitlesine ulaşmış durumda. İstanbul'da yaşayan Koprena Andjela, sosyal medya üzerinden paylaştığı antrenman videoları, spor rutinleri ve ring görüntüleriyle hem spor tutkunlarının hem de magazin dünyasının yakından takip ettiği isimlerden biri haline geldi.

Türkiye'de geçirdiği süre boyunca hem Mert Müldür'e verdiği destek hem de bireysel spor yaşamındaki kararlılığı ile öne çıkan Andjela, genç yaşına rağmen uluslararası bir profil çizmeyi başardı. Sosyal medya hesaplarında binlerce takipçiye sahip olan Andjela, sporcu kimliğini dijital dünyada da etkili bir şekilde sürdürüyor.

KOPRENA ANDJELA KAÇ YAŞINDA?

Koprena Andjela'nın yaşı da en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Yapılan güncel araştırmalara göre Andjela, 28 yaşında. Genç yaşına rağmen disiplinli antrenman programları ve profesyonel ring performanslarıyla dikkat çeken Andjela, yaşının çok ötesinde bir tecrübeye ve başarıya sahip.

KOPRENA ANDJELA NERELİ?

Koprena Andjela'nın kökeni de hem sosyal medyada hem de basında sıkça konuşulan başlıklar arasında yer alıyor. Aslen Sırbistan ve Bosna-Hersek kökenli olan Andjela, yurt dışında doğup büyüdü. Bu kültürel çeşitlilik, onun hem kişisel gelişiminde hem de sporcu kimliğinde önemli bir rol oynadı.

Farklı kültürleri bir arada deneyimlemiş bir birey olarak, hem Balkan disiplinini hem de Avrupa'daki modern spor yaklaşımlarını kariyerine entegre eden Andjela, bu çok yönlülüğüyle dikkat çekiyor. Türkiye'ye geldikten sonra İstanbul'a yerleşen başarılı sporcu, burada hem spor hayatını sürdürüyor hem de yeni bir sosyal çevre inşa ediyor.

KOPRENA ANDJELA NE İŞ YAPIYOR?

Koprena Andjela'nın mesleği ve kariyeri, onu yalnızca bir "ünlü futbolcunun sevgilisi" olmaktan çıkaran en önemli unsurlardan biri. Profesyonel anlamda sporla ilgilenen Andjela, kick boks başta olmak üzere ring sporlarıyla aktif olarak uğraşıyor.

Spor salonlarında geçirdiği yoğun antrenman süreçleri, sosyal medyada paylaştığı içerikler aracılığıyla geniş kitlelere ulaşıyor. Spor camiasında özellikle kadın dövüşçüler arasında kendine sağlam bir yer edinen Andjela, sadece fiziksel performansıyla değil, mental gücüyle de tanınıyor.