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Mert Günok neden oynamıyor? Türkiye- Portekiz maçında Mert Günok neden yok?

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Türkiye'nin Portekiz ile oynadığı futbol maçında Mert Günok'un neden oynamadığı merak konusu oldu. Kaleci Mert Günok'un maç kadrosunda olmaması taraftarlar arasında soru işaretleri yarattı. Mert Günok neden oynamıyor? Türkiye- Portekiz maçında Mert Günok neden yok?

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen şampiyonada F Grubu'nda yer alan Türkiye, organizasyondaki ikinci sınavını Portekiz karşısında verecek. BVB Dortmund Stadı'ndaki maç, TSİ 19.00'da başlayacak ve karşılaşma TRT 1'den yayınlanacak. Peki, Mert Günok neden oynamıyor? Türkiye- Portekiz maçında Mert Günok neden yok?

MERT GÜNOK NEDEN OYNAMIYOR?

EURO 2024'teki ikinci maçında Portekiz ile karşılaşacak olan A Milli Takımımız gelen haberle sarsıldı. Salim Manav'ın haberine göre Ay-yıldızlıların file bekçisi Mert Günok ayağında yaşadığı ağrı ve ödem nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek.

Mert Günok neden oynamıyor? Türkiye- Portekiz maçında Mert Günok neden yok?

TÜRKİYE- PORTEKİZ MAÇINDA MERT GÜNOK NEDEN YOK?

Zorlu mücadele öncesi A Milli Takım'da kaleci Mert Günok, sabah ayağında ağrı ve ödem hissettiği için Portekiz maçında kalede Altay Bayındır oynayacak.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Mert Günok Portekiz Türkiye Futbol Spor Gündem Spor Haberler

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