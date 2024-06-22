Mert Günok neden oynamıyor? Türkiye- Portekiz maçında Mert Günok neden yok?
Türkiye'nin Portekiz ile oynadığı futbol maçında Mert Günok'un neden oynamadığı merak konusu oldu. Kaleci Mert Günok'un maç kadrosunda olmaması taraftarlar arasında soru işaretleri yarattı. Mert Günok neden oynamıyor? Türkiye- Portekiz maçında Mert Günok neden yok?
Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen şampiyonada F Grubu'nda yer alan Türkiye, organizasyondaki ikinci sınavını Portekiz karşısında verecek. BVB Dortmund Stadı'ndaki maç, TSİ 19.00'da başlayacak ve karşılaşma TRT 1'den yayınlanacak. Peki, Mert Günok neden oynamıyor? Türkiye- Portekiz maçında Mert Günok neden yok?
MERT GÜNOK NEDEN OYNAMIYOR?
EURO 2024'teki ikinci maçında Portekiz ile karşılaşacak olan A Milli Takımımız gelen haberle sarsıldı. Salim Manav'ın haberine göre Ay-yıldızlıların file bekçisi Mert Günok ayağında yaşadığı ağrı ve ödem nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek.
TÜRKİYE- PORTEKİZ MAÇINDA MERT GÜNOK NEDEN YOK?
Zorlu mücadele öncesi A Milli Takım'da kaleci Mert Günok, sabah ayağında ağrı ve ödem hissettiği için Portekiz maçında kalede Altay Bayındır oynayacak.