Mert Günok neden oynamıyor? Türkiye- Portekiz maçında Mert Günok neden yok?

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen şampiyonada F Grubu'nda yer alan Türkiye, organizasyondaki ikinci sınavını Portekiz karşısında verecek. BVB Dortmund Stadı'ndaki maç, TSİ 19.00'da başlayacak ve karşılaşma TRT 1'den yayınlanacak. Peki, Mert Günok neden oynamıyor? Türkiye- Portekiz maçında Mert Günok neden yok?

MERT GÜNOK NEDEN OYNAMIYOR?

EURO 2024'teki ikinci maçında Portekiz ile karşılaşacak olan A Milli Takımımız gelen haberle sarsıldı. Salim Manav'ın haberine göre Ay-yıldızlıların file bekçisi Mert Günok ayağında yaşadığı ağrı ve ödem nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek.

TÜRKİYE- PORTEKİZ MAÇINDA MERT GÜNOK NEDEN YOK?

Zorlu mücadele öncesi A Milli Takım'da kaleci Mert Günok, sabah ayağında ağrı ve ödem hissettiği için Portekiz maçında kalede Altay Bayındır oynayacak.