Mersin Spor Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda, şifresiz CANLI izleme linki var mı?

Karşılaşmayı canlı izlemek isteyen sporseverler, yayın saati ile birlikte müsabakanın şifreli mi yoksa şifresiz mi ekranlara geleceğini merak ediyor. Tüm gözler, Mersin Spor ile Fenerbahçe Beko arasında oynanacak bu heyecan dolu mücadelede olacak.

MERSİN SPOR - FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ KANALDA VE SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Basketbol Süper Ligi'nin heyecan dolu karşılaşmasında Mersin Spor, kendi sahasında Fenerbahçe Beko'yu ağırlayacak. Bu önemli mücadele, Bein Sports 5 ekranlarından canlı olarak yayımlanacak.

BEIN SPORTS 5 FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Mersin Spor - Fenerbahçe Beko maçını izlemek isteyen basketbolseverler, Bein Sports 5 kanalını Digiturk 81, Kablo TV 236 numaralı kanallar üzerinden takip edebilirler. Ayrıca yayın, Türksat uydusu ve internet platformları aracılığıyla şifreli olarak izlenebilecektir.

MERSİN SPOR - FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

Basketbol Süper Ligi'nde büyük ilgi gören bu karşılaşma, 2 Kasım Pazar günü oynanacak.

MERSİN SPOR - FENERBAHÇE BEKO MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Mersin'de oynanacak mücadele, saat 18.00'de başlayacak.

MERSİN SPOR - FENERBAHÇE BEKO MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Mersin Spor ile Fenerbahçe Beko arasındaki bu zorlu mücadele, Mersin Servet Tazegül Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek.