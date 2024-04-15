Merkez Bankası Nisan ayı faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? TCMB faiz kararı ne olacak?

Nisan ayı Merkez Bankası faiz oranı toplantısı için geri sayım başladı. Her ay düzenli olarak gerçekleştirilen Merkez Bankası faiz kararı toplantısının bu ay ne zaman yapılacağı merak konusu. Yılın üçüncü Merkez Bankası faiz kararı toplantısı ise 21 Mart 2024 tarihinde gerçekleşti. Bu toplantıda alınan karar, faiz oranını yüzde 50 seviyesine yükseltmek oldu. Peki, Merkez Bankası Şubat faiz kararı ne zaman açıklanacak? TCMB faiz kararı ne olacak?

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

25 Nisan 2024 tarihinde Merkez Bankası'nın bu ayki faiz kararı toplantısı gerçekleşecek. Bu toplantıda, önemli ekonomik kararların alınması beklenmektedir.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLACAK?

Yılın ilk Merkez Bankası faiz kararı toplantısı 25 Ocak'ta gerçekleştirildi. Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 42,5'ten yüzde 45'e yükseltme kararı aldı.

Şubat ayına gelindiğinde, Merkez Bankası'nın faiz kararı beklentiler doğrultusunda Politika faizini % 45 seviyesinde sabit bıraktı.

Yılın üçüncü Merkez Bankası faiz kararı toplantısı ise 21 Mart 2024 tarihinde gerçekleşti. Bu toplantıda alınan karar, faiz oranını yüzde 50 seviyesine yükseltmek oldu.

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