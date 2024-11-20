MERKEZ BANKASI Kasım ayı faiz beklentisi ne yönde? TCMB Merkez Bankası faiz kararı ne olacak?

Merkez Bankası Kasım ayı faiz beklentisi ne yönde? Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ( Tcmb ) Kasım ayı toplantısının ne zaman yapılacağı merak ediliyor. Kasım ayı faiz toplantısı, Türkiye'nin ekonomik stratejisinin şekillendirilmesinde kritik bir rol oynayacak. Piyasalarda, faiz oranlarında herhangi bir değişiklik olup olmayacağı konusunda yoğun bir beklenti bulunuyor. Peki, Merkez Bankası Kasım ayı faiz beklentisi ne yönde? TCMB Merkez Bankası faiz kararı ne olacak? Detaylar haberimizde...

KASIM AYI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Kasım ayı faiz kararının 21 Kasım'da açıklanması bekleniyor. Bu toplantıda Merkez Bankası, ülke ekonomisinin genel durumu, enflasyon hedeflemesi ve finansal istikrarı göz önünde bulundurarak faiz oranlarında bir değişiklik yapıp yapmayacağına karar verecek.

MERKEZ BANKASI FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

Merkez Bankası Kasım ayı toplantısında da faiz kararını yüzde 50 seviyesinde sabit bırakması bekleniyor. Kasım ayı faiz kararı öncesi piyasalarda, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz oranlarında bir değişiklik yapıp yapmayacağı merak konusu oldu. Ekonomistler ve piyasa uzmanları, TCMB'nin faiz oranını sabit tutması ya da indirime gitmesi yönünde farklı tahminlerde bulunuyor.