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Merkez Bankası faiz kararı tahminleri! Merkez Bankası faiz kararı ne olacak, beklenti nedir?

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AA Finans'ın, 21 Aralık Perşembe günü gerçekleştirilecek Merkez Bankası'nın Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 14 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne olacak, beklenti nedir?

Merkez Bankası faiz kararı tahminleri! AA Finans'ın, 21 Aralık Perşembe günü gerçekleştirilecek Merkez Bankası'nın Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 14 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne olacak, beklenti nedir? İşte Merkez Bankası faiz kararı tahminleri haberimizde...

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI TAHMİNLERİ

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısına ilişkin AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, faizin 250 baz puan artırılarak yüzde 42,50'ye çıkarılmasını bekliyor.

500 BAZ PUANLIK ARTIŞ BEKLEYEN DE VAR

Anket sonuçlarına göre, 250 ila 500 baz puanlık bir artırım öngören ekonomistlerin politika faizi beklentileri yüzde 42,50 ile yüzde 45,00 arasında yer aldı.

ABD'Lİ BANKA DA 250 BAZ PUANLIK ARTIŞ BEKLİYOR

ABD'li yatırım bankası Morgan Stanley, Merkez Bankası'nın aralık ve ocakta açıklayacağı faiz kararına ilişkin tahminini açıkladı. Dev banka bu ay ve önümüzdeki ay 250 baz puanlık faiz artışı bekliyor.

SON TOPLANTIDA FAİZ KARARI NE OLDU?

Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi 500 baz puan artırılarak yüzde 35'ten yüzde 40'a çıkarılmıştı.

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

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