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Merkez Bankası Kasım ayı faiz kararı saat kaçta açıklanacak?

Merkez Bankası Kasım ayı faiz kararı saat kaçta açıklanacak?
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Merkez Bankası'nın önemli faiz kararı merakla bekleniyor. Kararın ne zaman açıklanacağı hakkında detaylar merak ediliyor. Bu kararın ekonomi üzerinde önemli etkileri olması bekleniyor. Birçok kişi Merkez Bankası faiz kararının artıp artmayacağını araştırıyor.

Kasım ayı faiz kararının 21 Kasım'da açıklanması bekleniyor. Bu toplantıda Merkez Bankası, ülke ekonomisinin genel durumu, enflasyon hedeflemesi ve finansal istikrarı göz önünde bulundurarak faiz oranlarında bir değişiklik yapıp yapmayacağına karar verecek. Merkez Bankası faiz kararının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. Peki, Merkez BankasıKasım ayı faiz kararı saat kaçta açıklanacak? Detaylar haberimizde...

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Merkez Bankası faiz kararını bugün saat 14.00'te açıklayacak.

Merkez Bankası faiz kararı saat kaçta açıklanacak?

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLUR?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), bugün Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında bir araya gelecek. Toplantıda alınacak faiz kararı, saat 14.00'te kamuoyuyla paylaşılacak. Ekonomistlerin beklentisi, politika faizinin geçtiğimiz ay olduğu gibi yüzde 50 seviyesinde sabit bırakılması yönünde. Hatırlanacağı üzere, bir önceki PPK toplantısında da faiz oranlarında herhangi bir değişiklik yapılmamıştı.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
Merkez Bankası'nın faiz kararı bugün açıklanacak

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