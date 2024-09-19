Merkez Bankası'nın bugün saat 14.00'te açıklayacağı faiz kararı, piyasalar tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Ekonomistler, son beş aydır politika faizini yüzde 50 seviyesinde sabit tutan Merkez Bankası'nın, bu toplantıda da herhangi bir faiz değişikliği yapmayacağı öngörüsünde bulunuyor. Peki, Merkez Bankası faiz kararı saat kaçta açıklanacak? Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı ne olacak? Detaylar haberimizde...

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu toplantısında faiz kararını, daha sonra haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak. Merkez Bankası faiz kararını bugün saat 14.00'te açıklayacak.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLACAK?

Son aylarda ekonomideki gelişmeler, kur dalgalanmaları ve iç piyasadaki beklentiler dikkate alındığında, Merkez Bankası'nın atacağı adımların finansal piyasalar üzerinde önemli bir etkisi olacağı düşünülüyor. Merkez Bankası'nın politika faizinde yapacağı olası bir değişiklik, döviz kurları, borsa ve tahvil faizleri gibi çeşitli finansal göstergelerde de dalgalanmalara yol açabilir. Ancak birçok analist, özellikle kısa vadede faiz oranlarında bir artış ya da indirim beklemiyor. Bankanın, mevcut şartlar altında enflasyonu kontrol altına almak ve finansal istikrarı sürdürmek amacıyla mevcut faiz oranını korumaya devam edeceği görüşü ağırlık kazanmış durumda.