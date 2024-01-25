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Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı? Merkez Bankası faiz arttırdı mı, kaç oldu? SON DAKİKA FAİZ KARARI 2024 OCAK!

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Merkez Bankası faiz kararı borsayı nasıl etkiler? soruları araştırılıyor. Merkez Bankası bugün saat 14.00'te düzenleyeceği Para Politikası Kurulu Toplantısı'nda yeni faiz kararını duyuracak. Peki, Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı? Merkez Bankası faiz arttırdı mı, kaç oldu?

Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı? merak ediliyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, bugün saat 14.00'te Para Politikası Kurulu Toplantısı'nda faiz kararını açıklayacak. Merkez Bankası bugün saat 14.00'te yılın ilk faiz kararını açıklayacak. Ekonomistler yüzde 42,5 olan faizin 250 baz puan artırılmasını bekliyor. Peki, Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı? Merkez Bankası faiz arttırdı mı, kaç oldu?

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI AÇIKLANDI MI?

Merkez Bankası merakla beklenen faiz kararını açıkladı. Piyasa beklentilerine paralel bir adım atan Merkez, politika faizini 250 baz puan artırarak yüzde 45'e çıkardı.

Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı? Merkez Bankası faiz arttırdı mı, kaç oldu? SON DAKİKA FAİZ KARARI 2024 OCAK!

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI TAHMİNİ NE KADAR?

Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın başkanlığında bugün toplanacak. Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi 250 baz puan artırarak yüzde 42,50'ye çıkarılmıştı. Ekonomistler bu ay da 250 baz puan artışlar politika faizinin yüzde 45 olmasını öngörüyor.

Emir Ceran
Emir Ceran
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