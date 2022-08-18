Merkez Bankası, bugün merakla beklenen faiz kararını açıklayacak. Her faiz kararı öncesi olduğu gibi vatandaşlar Merkez Bankası faiz kararları sonrası ekonomik verilerin ne yönde seyredeceğini merak ediyor. Peki, Merkez Bankası faiz düşürürse ne olur? Merkez Bankası faiz indirirse ne olur?

Merkez Bankası faiz düşürürse ne olur? Merkez Bankası, bugün merakla beklenen faiz kararını açıklayacak. Her faiz kararı öncesi olduğu gibi vatandaşlar Merkez Bankası faiz kararları sonrası ekonomik verilerin ne yönde seyredeceğini merak ediyor. Peki, Merkez Bankası faiz düşürürse ne olur? Merkez Bankası faiz indirirse ne olur? İşte detaylar...

MERKEZ BANKASI FAİZ DÜŞÜRÜRSE NE OLUR?

Merkez Bankası faizi indirirse banka kredi faizleri de düşüşe geçer. Banka faizlerinin düşmesi demek vatandaşın daha kolay ve daha az maliyetli kredi çekmesine neden olur.

Faizlerin düşmesi yatırımın artması, ekonomideki çarkların daha sağlıklı dönmesine neden olur. Faiz düşünce tüketim artar ve tasarruf azalır. Ekonomi çarkını döndüren birey sayısı ve piyasada dolaşan para miktarı artar. Bu da yeni iş ve istihdam olarak ortaya çıkar.

Merkez Bankası faizi artırırsa; doların 14, 70 TL seviyelerinden aşağı yönlü hareket edeceği beklenilir.

Merkez Bankası faizi sabit tutarsa; piyasanın sakinleşeceği beklenilir ve doların 14, 70 TL'den aşağı yönlü bir hareket edeceği tahmin edilir.

Merkez Bankası faizi düşürürse; doların 14, 70 TL seviyelerinden yukarı yönlü hareket edeceği beklenilir.

Merkez Bankası faiz artışına gitmesi durumunda dolardaki düşüşle aynı orantıda altında da düşüş yaşanacağı beklenir. Merkez Bankası faiz indirimine gitmesi durumunda ise dolardaki artışla birlikte altında da yükseliş olacağı beklenir.

AĞUSTOS AYI FAİZ KARARI NE OLUR?

Merkez Bankası, bugün saat 14.00'te merakla beklenen faiz kararını açıklayacak. Ekonomistlerin katıldığı anketlere göre faizin bu ay da yüzde 14'te sabit kalması bekleniyor. Merkez 2022 yılı boyunca faizde hiçbir değişikliğe gitmemiş, yüzde 14'te sabit bırakmıştı.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI TOPLANTISI NE ZAMAN?

Ağustos ayının Merkez Bankası faiz kararı toplantısı bugün yapılacak.

MERKEZ BANKASI TOPLANTI TARİHLERİ 2022