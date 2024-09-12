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Merkez Bankası Eylül ayı toplantısı ne zaman? MB Eylül ayı toplantısı hangi gün, faiz kararı ne zaman Eylül 2024?

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Merkez Bankası eylül ayı toplantısının tarihi ve faiz kararı merak konusu oldu. Eylül 2024'te yapılacak toplantıda alınacak faiz kararları ekonomi dünyasını yakından ilgilendiriyor. Peki, Merkez Bankası Eylül ayı toplantısı ne zaman? MB Eylül ayı toplantısı hangi gün, faiz kararı ne zaman Eylül 2024? İşte detaylar...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, faiz kararını belirlemek üzere Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında bir kez daha bir araya gelecek. Merkez Bankası Eylül ayı faiz kararı toplantısının ne zaman yapılacağı merak ediliyor. Peki, Merkez Bankası Eylül ayı toplantısı ne zaman? MB Eylül ayı toplantısı hangi gün, faiz kararı ne zaman Eylül 2024?

TCMB EYLÜL TOPLANTISI NE ZAMAN?

Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı bu ay, 19 Eylül 2024 tarihinde yapılacak.

Merkez Bankası Eylül ayı toplantısı ne zaman? MB Eylül ayı toplantısı hangi gün, faiz kararı ne zaman Eylül 2024?

EYLÜL AYI MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2024?

Merkez Bankası, Eylül faiz kararı 19 Eylül'de gerçekleşecek ve PPK toplantısı ardından saat 14:00'de ilan edilecek.
Kaynak: Haberler.com / Gündem

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