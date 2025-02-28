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Merkez Bankası dolar ve euro kuru bugün ne kadar? 1 USD kaç TL? 28 Şubat CANLI döviz fiyatları!

Merkez Bankası dolar ve euro kuru bugün ne kadar? 1 USD kaç TL? 28 Şubat CANLI döviz fiyatları!
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Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler, döviz kurlarındaki dalgalanmaları doğrudan etkilemeye devam ediyor. ABD'nin ekonomi politikaları, merkez bankalarının faiz oranlarına yönelik kararları ve uluslararası ticaret dengeleri, döviz fiyatlarında belirleyici faktörler arasında yer alıyor. Peki, Merkez Bankası dolar ve euro kuru bugün ne kadar? 1 dolar kaç TL? İşte, 28 Şubat CANLI döviz fiyatları ve detaylar…

Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler, döviz kurlarındaki dalgalanmaları hem yatırımcılar hem de vatandaşlar için yakından takip edilmesi gereken bir konu haline getiriyor. Son günlerde özellikle küresel enflasyon verileri ve merkez bankalarının para politikalarına dair açıklamalar, piyasalarda hareketliliğe neden oluyor. Uzmanlar, ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük tarifelerine yönelik adımlarının enflasyonist baskıları artırabileceğini ve bunun, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyonla mücadelede elde ettiği ilerlemeleri olumsuz etkileyebileceğini ifade ediyor. Peki, 28 Şubat 2025 itibarıyla dolar kaç TL oldu, euro ne kadar? İşte, döviz piyasasında güncel durum…

DOLAR KAÇ TL?

Dolar/TL, saat 08:23 itibariyla yüzde 0,26 artışla 36,5221'den işlem görüyor.

Merkez Bankası dolar ve euro kuru bugün ne kadar? 1 USD kaç TL? 28 Şubat CANLI döviz fiyatları!Dolar kaç TL

EURO KAÇ TL OLDU?

Aynı şekilde Euro/TL yüzde -0,17 azalarak 37,9408'den işlem görüyor.

Merkez Bankası dolar ve euro kuru bugün ne kadar? 1 USD kaç TL? 28 Şubat CANLI döviz fiyatları!Euro ne kadar

STERLİN NE KADAR?

Sterlin/TL ise yüzde -0,16 değer kaybıyla 45,9651'den satılıyor.

Merkez Bankası dolar ve euro kuru bugün ne kadar? 1 USD kaç TL? 28 Şubat CANLI döviz fiyatları!Sterlin ne kadar

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
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