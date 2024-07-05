Merih Demiral'ın Kosova doğumlu İsviçreli eşi Heidi Demiral, Avusturya maçında Bozkurt selamı yapan Merih Demiral hakkında konuştu. Heidi Demiral, Merih'in nazik, açık görüşlü ve hoşgörülü biri olduğunu söyledi. Heidi'nin bu sözleri sonrası sosyal medya hesabına yorum yağmuruna tutulu. Merih Demiral eşi kimdir?Merih Demiral eşi kaç yaşında, nereli, Türk mü?

MERİH DEMİRAL EŞİ KİMDİR?

Doğum: 28 Haziran 1990 (34 yıl yaşında)

Eşi: Merih Demiral (e. 2021)

28 Haziran 1990'da Kosova'da dünyaya gelen Heidi Lushtaku aslen İsviçreli'dir ve bu ülkede büyümüştür. 33 yaşında olan Heidi Lushtaku modellik yapmaktadır.

Lushtaku ile Merih Demiral 2021 yılında evlenmiştir ve bu evlilikten 1 çocukları bulunmaktadır.