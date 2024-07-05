Merih Demiral ceza mı aldı? UEFA Merih Demiral'a ne ceza verdi, ne oldu? Merih Hollanda maçında cezalı mı?

UEFA, Avusturya maçında attığı golün ardından yaptığı bozkurt işareti nedeniyle hakkında soruşturma başlattığı milli futbolcumuz Merih Demiral'a 2 maç ceza verdi. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada "Cezaya itiraz için CAS'a gidiyoruz" ifadeleri yer aldı. Merih Demiral ceza aldı mı? UEFA Merih Demiral'a ne ceza verdi, ne oldu?

MERİH DEMİRAL CEZA MI ALDI?

UEFA Disiplin Kurulu, EURO 2024'ün son 16 turunda oynanan Avusturya maçındaki bozkurt hareketi nedeniyle milli futbolcu Melih Demiral'a 2 maç ceza verdi.

MERİH HOLLANDA MAÇINDA CEZALI MI?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda kazanılan Avusturya maçında A Milli Takım oyuncusu Merih Demiral'ın eliyle bozkurt işareti yapması nedeniyle açılan soruşturmayla ilgili hazırlanan savunma dosyasını UEFA'ya iletti.

Federasyon yetkililerinden alınan bilgiye göre, yerli ve yabancı avukatlarca hazırlanan 30 sayfalık savunma, UEFA Disiplin Kuruluna gönderildi.

Dosyada, daha önce yaşanmış çok sayıda örneğe yer verilip, bozkurt işaretinin Anadolu, Orta Asya ve dünyanın birçok yerindeki Türk kökenli halkların 1000 yıllık simgesi olduğu öne çıkarıldı.

UEFA'nın soruşturmayla ilgili kararını gün içinde vermesi bekleniyor. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada "Cezaya itiraz için CAS'a gidiyoruz" ifadeleri yer aldı.

NE OLMUŞTU?

Milli futbolcumuz Merih Demiral, Avusturya maçında kaydettiği gollerin ardından sevincini bozkurt işareti yaparak göstermişti. Yaptığı harekete ilişkin maç sonu konuşan Demiral "Herhangi bir mesaj yok, sadece ne kadar gururlu ve mutlu olduğumu göstermek istedim" ifadelerini kullanmıştı.