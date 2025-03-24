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Otomotiv devi servet dağıtıyor! Tek bir şartları var

Otomotiv devi servet dağıtıyor! Tek bir şartları var
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Alman lüks otomobil üreticisi Mercedes-Benz, idari personelinin işten çıkmasını sağlamak için dikkat çeken bir plan hazırladı. Otomotiv devi plan kapsamında iş gücünü azaltmak için çalışanlarına gönüllü olarak istifa etmeleri durumunda 500 bin Euro'yu (yaklaşık 20 milyon TL) ödemeyi teklif etti.

Alman otomotiv firması Mercedes-Benz iş gücünü azaltma planını devreye soktu. Uzun süreli çalışanlarına gönüllü ayrılma teklifinde bulun şirket, 500 bin euroyu (yaklaşık 20 milyon TL) aşan tazminat ödeyeceğini duyurdu. Bu adım, şirketin tasarruf programı kapsamında iş gücünü azaltmaya yönelik olarak atıldı.

Kararın gerekçesi ise 2034'e kadar iş planının olması. Mevcut çalışanları kovmak yerine şirket istihdam düşüklüğünü gönüllü istifalarla sağlamanın derdinde. Böylece yüklü miktarda tazminatlardan ve tazminat davalarından da kurtulmayı hedefleyen Mercedes-Benz iş gücünü azaltmak için çalışanlarına cazip mali teşvikler sunmayı tercih etti. Bu teklife kaç çalışanın "evet" diyeceği henüz netlik kazanmamış olsa da bu kapsamda binlerce kişinin gönüllü olarak işten ayrılacağı konuşuluyor.

ESKİ ÇALIŞANLAR SERVET DEĞERİNDE TAZMİNAT KAZANACAK

Alman lüks otomobil üreticisi Mercedes-Benz, diğer rakipleri gibi finansal zorluklarla gündemde. Satış rakamlarının düşmesi sonucu oluşan mali dar boğaza ilişkin çareler arayan şirketin en büyük tedbiri olarak nitelendirilen yeni plan, eski çalışanlara bir servet değerinde ödemeyi öngörüyor. Çalışanların prim günü hesaplamasına göre yatırılacak b rakamın 500 bin euroyu (yaklaşık 20 milyon TL) bulabileceği konuşuluyor.

Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
Haberler.com - Otomobil
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Yorumlar (16)

Haber YorumlarıBekir:

Saçmalık... İşten çıkarırsın kıdem tazminatı ne ise de onu ödersin.

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Yorum Beğenme39
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Haber Yorumlarıp7w4c8qr6v:

Almanya’da Mercedes‘te calisan biri olarak bu yazılan 500.000 Euro gibi miktar öyle bir şey yok yanlıştır. kac sene calismisligin varsa ve yasa göre mi miktar cikiyor. miktar kisisel 60,000€ - 400,000€ arasi

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Haber YorumlarıMengele:

Orada cok Türk calisiyor hemen islami holdingleri gönderin yüzde 30 yüzde 40 karpayi diyerek paralari alin lazim olur 2028 secimlerinde zaten bu isi siz daha iyi biliyorsunuz bu islerin ustasiniz,sonra verirken banami sordun dersin böylece 160 bin kisinin parasi cebine iner dava bile acamazsin dolandiricilara 1999 hic unutmadik

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Haber YorumlarıAlkurt:

Dogruysa, helal olsun

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Haber YorumlarıMehmet Elma:

bende sandım. Bedava. Adam işden çıkryor kısaca iflas bu

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Haber YorumlarıAydin Ayaydin:

istifamin kabulunu rica ederim. (Mercedes belediye otobusu soforu olarak...)

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Haber Yorumlarımustafa.tukat:

Haber doğru…500.000 €’ya kadar tazminat teklif ediyor Mercedes. Yaşa göre ve aldığın ana brüt maaşa göre. Lakin alman devleti bu paraya güzel bir vergi koyup alıyor. 400.000 € diyelim, bunun 170.000 € civarı vergi olarak kesilecek. kalan 230.000€ ile ancak iki garaj alırsın Almanya’da oda 250 € kira geliri eder. Bundan da vergileri falan çekersen ayda 150 € ile geçin hadi bakalım. Evet çok büyük para, ama Almanya’da değeri yok fazla, en azından emekli olmaya yetmez. Başka bir yerde iş bulmakta Almanya’da bu aralar imkansız gibi. Herkes işçi çıkarıyor, kimse yeni işçi almıyor.

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Haber YorumlarıKenan Tepretoğlu:

iflası yakın desenize

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Haber YorumlarıOzzy Bjk:

Arkadaşım TL karşılığını ne diye yazıyorsun??

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