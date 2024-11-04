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MEMUR ZAMMI: 2025 Ocak en düşük memur maaşı ne kadar olacak? Enflasyon farkı kaç oldu?

MEMUR ZAMMI: 2025 Ocak en düşük memur maaşı ne kadar olacak? Enflasyon farkı kaç oldu?
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2025 yılı Ocak ayında memur maaşlarına yapılacak zam miktarı merak konusu oldu. Enflasyon farkının ne kadar olduğu ve en düşük memur maaşının ne kadar olacağı konuları gündeme geliyor. Peki, 2025 Ocak en düşük memur maaşı ne kadar olacak? Enflasyon farkı kaç oldu? İşte detaylar!

2025 yılı Ocak ayında memur maaşlarına yapılacak zam oranı, toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkıyla belirlenecek. Memurlar ve memur emeklileri, 2024'ün son 6 ayında oluşan enflasyon farkının açıklanmasıyla birlikte maaşlarına eklenecek zam oranını net olarak görecekler. TÜİK tarafından aylık enflasyon verileri açıklandıkça, memur maaşlarına yapılacak ek zammın belirlenmesi için gereken veriler birikimli olarak ortaya çıkıyor. Peki, 2025 Ocak en düşük memur maaşı ne kadar olacak? Enflasyon farkı kaç oldu? Detaylar haberimizde...

2025 OCAK EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?

2025 Ocak ayında memurlara yapılacak zam oranı, toplu sözleşme ile belirlenen zam oranı ve 2024'ün son 6 ayındaki enflasyon farkına göre hesaplanır. Memurların maaş zammı, toplu sözleşme ile belirlenen oran ile enflasyon farkının toplamından oluşur. Ocak 2025 için öngörülen zam oranı, enflasyon farkının belirlenmesiyle netleşecektir.

Memur maaşları ile memur emeklisinin aylıklarına 2025'in ilk 6 ayında yüzde 6, ikinci 6 ayında yüzde 5 zam yapılacak. Enflasyon zam oranlarından yüksek kalırsa memur ve memur emeklileri enflasyon farkını da zam olarak maaşlarında görecek.

MEMUR ZAMMI: 2025 Ocak en düşük memur maaşı ne kadar olacak? Enflasyon farkı kaç oldu?

MEMUR ZAMMI NASIL HESAPLANACAK?

Son enflasyon oranının Aralık sonunda TÜİK tarafından açıklanmasıyla memurların 2025 Ocak ayında alacakları maaş artışı kesinleşecektir. En düşük memur maaşı da enflasyon farkı ve toplu sözleşme zam oranı birleştirilerek yeni yıla yansıtılacaktır.

OCAK 2025 MEMUR MAAŞ ZAMMI TAHMİNİ HESAPLAMA

Yüzde 10,59 zam artış tahmini gerçekleşmesi halinde yeni memur maaşları tablosu;

Şube Müdürü (Üni. Mezunu) 1/4: 57.762 TL63.879 TL

Memur (Üni. Mezunu) 9/1: 40.824 TL45.147 TL

Uzman Öğretmen 1/4: 52.575 TL58.143 TL

Öğretmen 1/4: 47.441 TL52.465 TL

Başkomiser 1/3: 58.074 TL64.224 TL

Polis Memuru 8/1: 52.552 TL58.117 TL

Uzman Doktor 1/4: 66.174 TL73.182 TL

Hemşire (Üni. Mezunu) 5/1: 47.060 TL52.044 TL

Mühendis 1/4: 58.957 TL65.201 TL

Teknisyen (Lise Mezunu) 11/1: 41.890 TL 46.326 TL

Profesör 1/4: 85.671 TL94.744 TL

Araştırma Görevlisi 7/1: 56.537 TL 62.524 TL

Vaiz 1/4: 49.161 TL 54.367 TL

Avukat 1/4: 56.179 TL62.128 TL

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