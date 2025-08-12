Memur ve memur emeklisi zam teklifi belli oldu mu? 8. Dönem Toplu Sözleşme zam oranı!

Memur ve memur emeklisi zam oranı belli oldu mu? Memur-Sen, 2026 ve 2027 yıllarını kapsayan maaş artış teklifini duyurdu. Yüksek enflasyon beklentileri doğrultusunda kümülatif zam oranları dikkat çekti. İşte, 8. Dönem Toplu Sözleşme memur ve memur emeklisi zam teklifi, talep edilen oranlar ve sürecin sonraki adımları…

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ ZAM TEKLİFİ BELLİ OLDU MU?

Milyonlarca memur, memur emeklisi ve sözleşmeli personelin maaş artışını belirleyecek 8. Dönem Toplu Sözleşme sürecinde kritik aşamaya gelindi. Sendikalar taleplerini hükümete iletti, şimdi ise gözler memur ve memur emeklisi zam teklifi için yapılacak açıklamaya çevrildi.

Kamu işveren heyeti, sendikaların taleplerine yanıt niteliğindeki ilk zam teklifini bugün saat 14.00'te duyuracak. Açıklamanın ardından pazarlık sürecinin hız kazanması ve nihai kararın kısa süre içinde netleşmesi bekleniyor.

ZAM TEKLİFİ BUGÜN MÜ AÇIKLANACAK?

Yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisi için büyük önem taşıyan toplu sözleşme görüşmeleri, 28 Temmuz'da başladı. 11 hizmet koluna ilişkin ön müzakerelerin tamamlanmasının ardından hükümetin ilk resmi zam teklifi bugün kamuoyuna açıklanacak.