Memur ve memur emeklisi maaşı ne kadar olacak? 4 aylık enflasyon farkı yüzde kaç oldu? 2025 memur ve emekli zammı ne kadar olacak?

Memur ve memur emekli maaşının ne kadar olacağı merak ediliyor. 2025 yılı Ocak ayı itibarıyla memur ve memur emeklisi maaşları için yapılacak zam oranları büyük ilgi görüyor. 4 aylık enflasyon farkının yüzde kaç olduğu araştırılıyor. 2025 Ocak ayında yapılacak zam oranları Peki, Memur ve memur emeklisi maaşı ne kadar olacak? 4 aylık enflasyon farkı yüzde kaç oldu? 2025 memur ve emekli zammı enflasyon farkına göre ne kadar olacak? Detaylar haberimizde...

MEMUR VE MEMUR EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

2025 yılında memur ve memur emeklilerinin maaş artışları, enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı temel alınarak belirlenecek. Bu artış oranları, meslek gruplarına göre değişiklik gösterecek şekilde yeni maaş tutarlarına yansıtılacak. Örneğin, bir öğretmen maaşı %10,59 artışla 47.441 TL'den 52.465 TL'ye çıkabilir. Benzer şekilde, bir uzman doktor maaşı 66.174 TL'den 73.182 TL'ye ulaşabilir?.

4 AYLIK ENFLASYON FARKI YÜZDE KAÇ OLDU?

Şu ana kadar, Temmuz-Ekim döneminde gerçekleşen dört aylık enflasyon farkı %7,99 olarak açıklandı. Bu oranın yıl sonunda %10'u geçebileceği düşünülüyor. 2025 Ocak ayında memur maaşlarına bu enflasyon farkının yanı sıra %6 oranında toplu sözleşme zammı da eklenecek. Böylece Ocak 2025'te memur maaşlarına yapılacak toplam zam oranının %9,32 ile %10,59 arasında olacağı öngörülüyor.

%10,59'LUK ARTIŞ TAHMİNİ İLE OCAK 2025 ZAMLI MEMUR MAAŞI

Şube Müdürü (Üni. Mezunu) 1/4: 57.762 TL - 63.879 TL

Memur (Üni. Mezunu) 9/1: 40.824 TL - 45.147 TL

Uzman Öğretmen 1/4: 52.575 TL - 58.143 TL

Öğretmen 1/4: 47.441 TL - 52.465 TL

Başkomiser 1/3: 58.074 TL - 64.224 TL

Polis Memuru 8/1: 52.552 TL - 58.117 TL

Uzman Doktor 1/4: 66.174 TL -73.182 TL

Hemşire (Üni. Mezunu) 5/1: 47.060 TL - 52.044 TL

Mühendis 1/4: 58.957 TL - 65.201 TL

Teknisyen (Lise Mezunu) 11/1: 41.890 TL- 46.326 TL

Profesör 1/4: 85.671 TL - 94.744 TL

Araştırma Görevlisi 7/1: 56.537 TL - 62.524 TL

Vaiz 1/4: 49.161 TL- 54.367 TL

Avukat 1/4: 56.179 TL- 62.128 TL