Memur ve emekli zammı ne kadar olacak? Gözler TÜİK verilerinde!

Memur ve emekli zammı ne kadar olacak? sorusu, TÜİK'in açıklayacağı Haziran ayı enflasyon rakamları ile birlikte yanıt bulacak. İlk 5 aylık verilere göre enflasyon farkı oluşmaya başladı bile. SSK ve BAĞ-KUR emeklileri için yüzde kaç zam yapılacağı, 6 aylık enflasyon ortalamasıyla netleşecek. Peki, Memur ve emekli zammı ne kadar olacak? Memur ve BAĞ-KUR, SSK emekli maaş zammı enflasyon farkı ne kadar, yüzde kaç olacak? İşte detaylar...

MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI NE OLACAK?

2025 yılı Ocak-Mayıs döneminde enflasyon farkı yüzde 22'nin üzerine çıktı. Bu durum, SSK ve BAĞ-KUR emeklileri için yapılacak zammın en az bu oranda olabileceğini gösteriyor. Memurlar ise toplu sözleşmeden kaynaklı olarak bu orana ek zam alabilecek. Memur ve emekli zammı için nihai oran, Haziran ayı verileriyle birlikte tamamlanacak.

MEMUR VE EMEKLİ MAAŞ ZAMMI ENFLASYON FARKI NE KADAR OLACAK?

Memur ve emekli maaş zammı 5 aylık enflasyon farkı TÜİK tarafından 3 Haziran Salı günü açıklanacak olan Mayıs ayı enflasyon oranları doğrultusunda belli olacak.