Memur, sözleşmeli personel, 4/B sözleşmeli personelin Nisan 2024 maaş ve ücretleri normal zamanında ödenecek. Ramazan Bayramı nedeniyle erken ödenmesi beklenirken Hazine ve Maliye Bakanlığı ödemelere ilişkin açıklamada bulundu. Peki, Memur maaşları bayramdan önce yatacak mı?

MEMUR MAAŞLARI BAYRAMDAN ÖNCE YATACAK MI?

Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü, Memur, Kadro karşılığı Sözleşmell Personel ile 4/B Sözleşmeli Personelin Nisan ayı maaş ödemelerine ilişkin duyuru yaptı. Yapılan açıkalamda Nisan 2024 maaşlarının zamanında ödeneceği duyuruldu.

Yayınlanan duyuruda " Banka hesaplarına aktarılan maaş/ücretlerin, ilgili bankalarca personele her ay olduğu gibi zamanında ödenmesi sağlanacaktır. Bilgilerini ve Nisan/2024 maaş dönemine ilişkin maaş ve ücretlerin ödenmesinde sıkıntı yaşanmaması bakımından ilgili harcama birimleri ile muhasebe birimlerince gerekli tedbirlerin ivedilikle alınması hususunda gereğini önemle arz/rica ederim." ifadeleri kullanıldı.